Alguazas 2040: La agenda urbana que transformará el municipio los próximos 15 años

El Ayuntamiento de Alguazas ha elaborado la Agenda Urbana ‘Alguazas 2040’, que marcará la hoja de ruta del municipio para los próximos quince años. El documento, impulsado por el equipo de gobierno encabezado por el alcalde José Gabriel García Bernabé, se convierte en la estrategia clave para transformar Alguazas en un entorno más sostenible, participativo y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

La Agenda Urbana incluye un Plan de Acción compuesto por 19 proyectos estratégicos, que se despliegan en más de 150 medidas destinadas principalmente a modernizar Alguazas en ámbitos como la movilidad, la sostenibilidad, la juventud, la cultura, la seguridad o el desarrollo económico.

José Gabriel García Bernabé, alcalde de Alguazas, presenta el Plan de Acción / Ayuntamiento de Alguazas

Alguazas +Equilibrada

Alguazas sobre raíles: Renovación de la pasarela de las vías, reforma de los pasos inferiores, creación de un parque en los solares colindantes y presión institucional para implantar una línea de cercanías con parada en Alguazas. Incluye la dinamización sociocultural del entorno ferroviario y la creación de un espacio multiusos en el antiguo edificio de Renfe pensado para asociaciones y entidades vecinales.

Deporte accesible, saludable y sostenible: Nuevo campo de fútbol 7 y vestuarios en el Campo de Fútbol, zonas de parkour y rocódromo, construcción de un segundo Pabellón Cubierto, nueva piscina y reconversión de la piscina cubierta en espacio polivalente. También se impulsan rutas saludables, zonas de calistenia, gerontogimnasia y señalización senderista.

Alguazas en marcha: Red integral de carriles bici y VMP, puntos de aparcamiento ciclista, transporte a demanda, campañas educativas, viabilidad de bicicletas públicas y mejora de paradas y marquesinas. Refuerza además la conexión con municipios vecinos en transporte público.

Pedanías más habitables y sostenibles: Mejoras en movilidad peatonal, seguridad, iluminación, canalizaciones y abastecimiento. Incluye la reforma del centro social de Huerta de Arriba, creación de zonas de ocio, un puente peatonal con El Llano, la mejora del puente de los Frailes y un programa de valorización de la huerta. También la mejora de la pista polideportiva y centro social de El Paraje.

Urbanismo de futuro e infraestructuras de calidad: Renovación de caminos y aceras, nueva red de agua potable y alcantarillado, nuevo cementerio municipal, aparcamiento de camiones, aprobación del Plan General y un nuevo albergue animal. También contempla un nuevo centro de salud, atención temprana, mejoras educativas y un nuevo Centro Social de Mayores. Importancia remarcada tiene la mejora de las comunicaciones y carreteras como la RM-531, RM-533 y la Autovía Arco Noroeste.

Mejora del entorno del río Mula / Ayuntamiento de Alguazas

Alguazas +Sostenible

Recuperando el río: Regeneración del río Mula, creación de áreas de ocio, restauración paisajística y construcción de una playa fluvial en la confluencia Mula-Segura.

Alguazas solar: Renovación del alumbrado público con luminarias LED, placas solares en edificios municipales, bonificaciones fiscales, prospección de terrenos para parques solares y creación de una comunidad energética local.

Un clima para vivir: Infraestructuras de sombreado, naturalización de espacios, drenaje pluvial mejorado, zonas de juegos refrescantes, nuevos parques verdes (como un gran merendero en El Cortijo) y ejecución de un parque inundable de más de 10.000 m² en el Huerto del Cura.

Una Alguazas más limpia: Nuevo contrato de limpieza y residuos, refuerzo de brigadas de parques y jardines, creación de un ecoparque digital y autosostenible y un servicio de recogida de poda en pedanías.

Crecimiento industrial en el municipio de Alguazas. / Ayuntamiento de Alguazas

Alguazas +Próspera

Horizonte industrial 4.0: Ampliación del suelo industrial, estrategia de captación de inversiones, reordenación de zonas industriales, ventanilla única para empresas, nuevo Centro Local de Empleo y gobernanza industrial mediante asociacionismo empresarial.

Emprende, crea y construye: Recuperación de bajos para emprendedores, estrategia anual de eventos económicos, impulso de la Plaza de Abastos y Sánchez Cañas, fortalecimiento de la Oficina del Emprendedor, ferias anuales de innovación y mejoras en los mercados semanales.

Alguazas cultural y turística: Nave para ensayos musicales, auditorio al aire libre, modernización del Cine-Teatro, reforma integral de biblioteca y aulas de estudio, sala de exposiciones, rehabilitación de chimeneas, mejora de rutas senderistas y recuperación patrimonial de la Torre Vieja.

Alguazas +Social

Voluntaria2.0s: Banco de tiempo, integración del voluntariado en centros educativos, proyectos ambientales y sociales, campañas de fomento y posibles incentivos para la participación.

Alguazas intercultural: Programación lingüística en la biblioteca, espacio para entidades sociales y creación de un servicio de mediación comunitaria.

Un hogar para la juventud: Construcción del Espacio Joven de 900 m² en el antiguo muelle de Renfe, seguimiento del Plan Estratégico de Juventud, ayudas al transporte, nuevas infraestructuras juveniles y reforma integral de parques infantiles.

Más seguridad para más bienestar: Nuevo cuartel de Policía Local, solicitud de traslado del cuartel de Guardia Civil, incremento de efectivos, modernización tecnológica, implantación del Agente Tutor e instalación de cámaras con IA en espacios públicos.

Alguazas +Innovadora

Metrópoli Vega Media: Cooperación estable con municipios de la comarca, análisis de servicios mancomunados, estrategia de movilidad común y promoción turística conjunta.

@lguazas inteligente: Atención ciudadana descentralizada, capacitaciones tecnológicas, formación generalista, creación de contenidos digitales para trámites, integración de IA en la gestión municipal, instalación de mupis inteligentes y fomento de la participación digital.

InnoHabita: Mapa de solares, construcción industrializada para vivienda joven, programa de arrendamiento por rehabilitación, proyectos de vivienda cooperativa, regeneración de zonas degradadas, ayudas energéticas y lucha contra la ocupación ilegal.