Alerta amarilla en la Región por rachas de viento de hasta 70km/h el próximo lunes

El Noroeste y el Altiplano serán las comarcas donde se activarán las alertas

Una mujer camina por una zona golpeada por el viento

Una mujer camina por una zona golpeada por el viento / E.P.

Javier Ayala

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emtido el aviso amarillo de cara al próximo lunes 24 de octubre por rachas de viento que podrían los 70 kilómetros por hora en las comarcas del Noroeste y el Altiplano.

La alerta estará vigente de 10.00h a 21.59h de la noche en el Altiplano y de 12.00h a 23.59h en el Noroeste.

Ante estos fenómenos adversos, la AEMET recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas altas o expuestas, y asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento. También se pide prudencia en la conducción, sobre todo en carreteras abiertas o con presencia de vehículos pesados.

