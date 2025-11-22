Adolfo García: "Si el campo no es atractivo ni rentable, no rejuvenecerá y morirá"

«Si el campo no es atractivo ni rentable, no habrá relevo generacional, no rejuvenecerá y morirá». Así de tajante se ha mostrado el presidente de Fundación Ingenio, Adolfo García, durante su participación ayer en la mesa redonda ‘Innovación y continuidad del sector agrícola’, en el marco de la feria internacional agrícola de Torre Pacheco HortiFruit 2025. En el debate, moderado por el periodista de 7TV Sergio Gómez, han participado también María Boluda, directora técnica de Fundación Ingenio y asesora de I+D de la Agencia para la Innovación Agroalimentaria (Ainnagro); Antonio del Saz, director de I+D de Fundación Cellbitec (Almería) y asesor de I+D de Ainnagro; Miguel Ruiz, director de la Fundación Legado Bustillo (La Solana, Ciudad Real); y José Francisco Puche, director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (Cetem).

De este modo, el presidente de Fundación Ingenio ha instado a cambiar el relato, dejando de lado esa visión del sector agrícola como un trabajo duro y basado en técnicas tradicionales, en vez de mostrarse como un sector estratégico, tecnificado y con un gran potencial de proyección profesional. «El agricultor de hoy en día trabaja con sensores, imágenes satelitales, algoritmos de riego, bioestimulantes, modelos predictivos, etc., definiendo así un perfil, muy atractivo para los jóvenes, que combina tecnología, gestión, sostenibilidad y emprendimiento», ha argumentado el presidente de Fundación Ingenio.

Un empleo de alto valor añadido

En este punto, García ha resaltado tres líneas de actuación imprescindibles para que cambie el perfil actual de los agricultores en España, que tienen una edad media de más de 62 años. «El campo debe centrarse en investigar, en formar y en innovar para cambiar la tendencia actual de envejecimiento del campo», ha defendido García. En este sentido, ha resaltado la necesidad de investigar para lograr una mayor producción y rentabilidad de los cultivos, para optimizar una buena conservación y durabilidad y para desarrollar semillas que se adapten mejor a las condiciones climáticas para no depender de terceros países.

El máximo dirigente de Fundación Ingenio ha resaltado la necesidad de formar a los jóvenes —mediante prácticas en el campo, en empresas agrícolas y en centros de investigación—, y de invertir en innovación, mejorando los procesos de trabajo y aprovechando la inteligencia artificial. «El puesto de agricultor debe presentarse como un empleo de alto valor añadido, conectado con la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria y el avance tecnológico», ha aportado María Boluda, directora técnica de Fundación Ingenio, quien considera que «cuando lo explicas así, los jóvenes ven el campo como una oportunidad, no como un sacrificio».

Ainnagro busca preservar el mundo rural a través de la formación, la investigación y la innovación

Tras el debate, el presidente de Fundación Ingenio ha puesto el foco en el paradigma de innovación agroalimentaria que supone Ainnagro, que busca preservar la agricultura, la alimentación, el mundo rural y la mejora de la producción agraria mediante esos tres planes de actuación de la formación, la investigación y la innovación: «Hay que impulsar un modelo económico rural sostenible que apueste por el emprendimiento, el rol destacado de la mujer, la generación de nuevas cadenas de valor y el aprovechamiento de subproductos y el relevo generacional», ha argumentado García.