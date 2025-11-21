Vox exige derogar el registro de objetores de conciencia de los sanitarios de la Región de Murcia

Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para "defender la libertad ideológica y religiosa de los profesionales sanitarios frente a la obligatoriedad de inscribirse en los registros de objetores de conciencia en casos de aborto y eutanasia".

La portavoz adjunta del grupo parlamentario, María José Ruiz, recordó que en la Región de Murcia existe desde 2023 un registro de objetores en el que ya figuran 41 profesionales, mientras que el Gobierno de España ha aprobado un protocolo para imponer este mismo sistema en todas las comunidades autónomas. "Denunciamos que esta obligatoriedad vulnera derechos fundamentales y estigmatiza a los sanitarios que ejercen su derecho a la objeción de conciencia", aseguró.

A renglón seguido, explicó que esta iniciativa "reclama que se activen los mecanismos legales necesarios" para derogar este registro, y exigió al Gobierno central "la paralización inmediata del protocolo estatal que pretende implantar estos registros en aquellas comunidades autónomas que todavía no lo tienen".

"La objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y no puede quedar supeditado a una inscripción obligatoria que condiciona su ejercicio y abre la puerta a la discriminación", subrayó Ruiz.

Por ello, Vox reclama que se impulse una Ley Orgánica de Objeción de Conciencia Sanitaria, aplicable a todos los profesionales del país, que garantice su ejercicio "de forma libre, sin registros, sin presiones y sin riesgo de ser señalados".

"Con esta propuesta, Vox defiende a todos los profesionales sanitarios que ven amenazados sus derechos por un Gobierno empeñado en imponer listas de objetores y en controlar a quienes no se someten a su ideología", concluyó.