El PSRM amenaza con llevar a García Montoro a los tribunales si no dice "en qué se ha gastado el dinero del alquiler joven"

"O nos dice en qué se ha gastado el dinero o lo llevaremos a los tribunales. Ya está bien de reírse de la gente", advirtió este viernes el diputado socialista de la Asamblea Regional Miguel Ortega al titular de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en referencia a la denegación masiva de solicitudes del Bono al Alquiler Joven por falta de crédito suficiente. La semana que viene, el Grupo Socialista exigirá explicaciones al consejero en el pleno de la Asamblea.

Para Ortega, "la incapacidad de López Miras ha provocado otra crisis inmobiliaria como la de 2010 en la Región de Murcia y está reventando el bolsillo de los jóvenes". En este sentido, denunció que "López Miras ha traspasado todos los límites con esta ayuda", recordando que, desde 2022, el Gobierno de España ha enviado 27 millones a la Región de Murcia y que este año va a enviar otros 9 millones, sumando, en total, 32 millones de euros.

Ortega remarcó que algunos jóvenes que presentaron la solicitud han estado esperando más de dos años para que ahora el Gobierno regional le deniegue las ayudas. "¿Qué han hecho con el dinero todo este tiempo? ¿En qué se lo ha gastado López Miras?", se preguntó.

Nueva convocatoria

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu denunció que "el PSOE vuelve a utilizar el Bono Alquiler Joven para culpar a las comunidades del PP del infierno burocrático al que el Gobierno de Sánchez somete a los jóvenes".

"Frente a las mentiras, la propaganda y la política del ‘yo invito, tú pagas’ de Pedro Sánchez, el Gobierno regional se compromete una vez más con los jóvenes y abrirá una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler, con dos millones de euros procedentes únicamente de fondos regionales", subrayó.

Según explicó la semana pasada el Gobierno regional, esta nueva línea permitirá valorar nuevamente los expedientes que no pudieron ser tramitados, según el Gobierno regional, "por la escasez de los fondos estatales asignados a esa ayuda".

Además, Por otra parte, la Comunidad anunció también que ampliará en siete millones de euros el crédito del Aval Joven para la compra de la primera vivienda, tras conceder 789 avales por un importe de 15.055.204 euros, prácticamente el total del crédito disponible.