Estas son las mejores imágenes de los espacios naturales de la Región de Murcia

La Consejería de Medio Ambiente entregó este viernes los premios correspondientes al III Concurso de Fotografía #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales, una iniciativa que la Comunidad lanzó el pasado 19 de agosto con motivo del Día Mundial de la Fotografía y que ha reunido 113 imágenes de gran calidad sobre los espacios naturales de la Región de Murcia.

El consejero Juan María Vázquez destacó durante el acto que “este año hemos recibido imágenes que muestran, con enorme sensibilidad, la belleza de nuestros espacios naturales. El nivel ha sido extraordinariamente alto y el jurado ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, porque la participación ha vuelto a demostrar la pasión y el compromiso que existe en la sociedad murciana por su patrimonio natural”.

El certamen, que ha consolidado su presencia en redes sociales, está dirigido a mayores de 18 años, y permite presentar fotografías tanto en color como en blanco y negro. Las imágenes debían publicarse en cuentas personales de Instagram, Facebook o X, etiquetando a @EspNaturalesMur y utilizando los hashtags oficiales del concurso. De las 113 fotografías recibidas, 17 procedían de Facebook, 78 de Instagram y 18 de X, cifras que reflejan el creciente interés del público joven y adulto por difundir la naturaleza regional en sus canales digitales.

Juan María Vázquez, junto con los galardonados y miembros del jurado del III Concurso de Fotografía #MeGustaRegiónDeMurcia / CARM

Tres fotografías premiadas

El jurado ha seleccionado las siguientes tres fotografías: primer premio para ‘Cueva de la Horadada’, tomada en el Monte Arabí; segundo premio para ‘Correlimos tridáctilo’, captada en las Salinas de San Pedro; y el tercer premio para ‘¿Dónde está? - en su sitio’, realizada en el espacio natural de El Valle y Carrascoy.

Estos premios reconocen no solo la calidad técnica de las imágenes, sino también la capacidad de los autores para transmitir la esencia de los paisajes naturales de la Región y su biodiversidad.

Los ganadores disfrutarán de experiencias vinculadas al turismo sostenible en espacios naturales. El primer premio consiste en una noche de alojamiento para dos personas con cena incluida; el segundo, en una experiencia de naturaleza de un día completo para el ganador y un acompañante, con comida incluida; y el tercero, en una comida para dos personas. Todas las actividades serán realizadas a través de empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña, lo que refuerza el compromiso del Gobierno regional con un modelo turístico responsable.

Un concurso que impulsa la sensibilización ambiental

Además, el consejero anunció que la Consejería seguirá impulsando acciones de divulgación y participación ciudadana que acerquen los espacios naturales a la población: “Es fundamental que quienes viven en la Región se sientan parte activa de su conservación. La fotografía, como lenguaje universal, es una herramienta magnífica para lograrlo”.

El concurso forma parte de las iniciativas desarrolladas por la Consejería con la cofinanciación de la Unión Europea, que permite reforzar la protección, gestión y difusión de los valores ambientales de los espacios naturales de la Región de Murcia.