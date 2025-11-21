Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Murcia

Ver más galerías relacionadas

248

Así se vivió la procesión Magna de Murcia

99

Así fue la Magna Procesión en Murcia, en imágenes

54

Premios Empresa del Año Banco Sabadell: las mejores imágenes de la gala

109

Imágenes del acto de la Policía Nacional en Belluga

24

El evento Planeta Agro CaixaBank 2025, en imágenes

8

La toma de posesión de Manuel Luna como nuevo presidente del TSJ de la Región, en imágenes

27

El acto de Scrats en Murcia contra el hachazo al Trasvase, en imágenes

28

El caos que dejó el apagón eléctrico este lunes por las calles de Murcia, en imágenes

52

El acto en la UMU para celebrar que Murcia es Capital Española de la Economía Social 2025

27

La inauguración de la obra de Gabarrón para conmemorar que Murcia es Capital Española de la Economía Social, en imágenes

43

Pedro Cano lleva la pintura a Oncología Infantil de la Arrixaca

27

La protesta de los médicos a las puertas de la Arrixaca contra el Estatuto Marco de Sanidad, en imágenes

Medio ambiente

Estas son las mejores fotos del año de espacios naturales de la Región

L.O.

Ver galería >

PRIMER PREMIO: Cueva de la Horadada, Monte Arabí

SEGUNDO PREMIO: ‘Correlimos tridáctilo’, captada en las Salinas de San Pedro

TERCER PREMIO: '¿Dónde está? - En Su sitio', en El Valle y Carrascoy.

Ginés Moreno

@estherillabg Soto de los Álamos

@david_ros_photos Playa de Cocedores II

@ginesmorenofoto Aquella desértica luz

@jeronimosauriofoto Cristo de Monteagudo

@kikephotos1 Espacio Naturales

@liminanadg Ocaso en las Salinas de San Pedro

@estherillabg Velero

@pertenero_56 Los Pozos de la Nieve

Carlos Alcazar_ Arrozales calasparreños

@liminanadg Ocaso en las Salinas de San Pedro II

Paco limiñana_Ocaso en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

stats