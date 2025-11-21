Ver más galerías relacionadas
Medio ambiente
Estas son las mejores fotos del año de espacios naturales de la Región
L.O.
PRIMER PREMIO: Cueva de la Horadada, Monte Arabí
SEGUNDO PREMIO: ‘Correlimos tridáctilo’, captada en las Salinas de San Pedro
TERCER PREMIO: '¿Dónde está? - En Su sitio', en El Valle y Carrascoy.
Ginés Moreno
@estherillabg Soto de los Álamos
@david_ros_photos Playa de Cocedores II
@ginesmorenofoto Aquella desértica luz
@jeronimosauriofoto Cristo de Monteagudo
@kikephotos1 Espacio Naturales
@liminanadg Ocaso en las Salinas de San Pedro
@estherillabg Velero
@pertenero_56 Los Pozos de la Nieve
Carlos Alcazar_ Arrozales calasparreños
@liminanadg Ocaso en las Salinas de San Pedro II
Paco limiñana_Ocaso en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar