Renfe lanza billetes de AVE desde Murcia por 19 euros para viajar a partir de enero
La oferta también incluye viajes en Intercity, Alvia o Avlo desde los 7 euros
Renfe ha lanzado su promoción de Black Friday este viernes, 21 de noviembre, que consiste en la venta de billetes de AVE desde los 19 euros para viajar a partir del 8 de enero de 2026, identificados en la web como 'superprecio'.
Las ofertas estarán disponibles hasta el domingo, 30 de noviembre, y también incluye viajes en Alvia, Euromed, Intercity y AVE a Francia, así como trayectos en Avlo desde los 7 euros, según ha informado la compañía en un comunicado.
Así, los clientes de la Región de Murcia pueden aprovechar el ‘Black Friday’ de Renfe para planificar sus viajes en 2026 con importantes descuentos. Gracias a esta promoción, podrán desplazarse a los principales destinos como Madrid en trenes AVE desde 19 euros y en Avlo desde 7 euros.
Los billetes promocionales estarán identificados como ‘Superprecio’ hasta agotar existencias.
Las condiciones de la promoción permiten elegir entre el billete 'Básico', que dispone del precio más bajo con toda la calidad del servicio Renfe, o el billete 'Elige', que se puede adquirir por tres euros adicionales (excepto en AVE Internacional).
Esta última opción ofrece una mayor flexibilidad para personalizar los complementos del billete y optar a cambios y anulaciones. Asimismo, los clientes que sean miembros del programa de fidelización Más Renfe accederán tanto de los 'superprecios' como al ahorro acumulado en puntos.
Renfe recuerda que, en 2024, redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO2 por viajero, su mínimo histórico y hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, según los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.
