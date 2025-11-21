La Región registra el quinto mejor dato en crecimiento de cifra de negocios de la industria

La Región de Murcia registró un crecimiento del 6,2 por ciento interanual en el Índice General de Cifra de Negocios de la Industria, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con cifras referidas al pasado mes de septiembre. El índice es un “indicador fiable de la actividad del sector que nos vuelve a colocar a la cabeza en el desarrollo de nuestra industria”, explicó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

El consejero destacó que el INE “nos coloca como la quinta autonomía, y la tercera uniprovincial solo por detrás de Madrid y Cantabria, con mejor evolución”. El dato del 6,2 por ciento, además, supera en 1,9 puntos la media nacional –ubicada en el 4,3 por ciento- e incluso la europea, que el organismo estadístico cifra en un 6,1 por ciento interanual.

Juan María Vázquez puso el acento en que estas cifras “nos indican, por un lado, el fuerte ADN industrial de la Región de Murcia y la pujanza del sector y, por otro, la necesidad de encauzar y alentar esos factores a través de un documento como el Plan Industrial, cuyo borrador presentaremos el próximo mes de diciembre”.

La Región de Murcia también está por encima de la media nacional en el índice general acumulado, con 126,3 puntos, lo que supone 1,1 más que el indicador nacional, y coloca a la Región de Murcia también como la tercera uniprovincial -en este caso tras Madrid y Navarra-, y por encima de regiones como Andalucía (125,6), País Vasco (125,2) o Cataluña (120,2).

El Índice de Cifras de Negocios en la Industria mide la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales, excluyendo la construcción. Para su elaboración –que comenzó a realizarse en enero de 2002- se elabora una encuesta continua que recoge datos mensuales de más de 11.000 establecimientos industriales distribuidos por toda España.