El Gobierno de España no iniciará ninguna obra antirriadas en la Región de Murcia hasta finales de 2027

El Partido Popular puso este viernes el grito en el cielo ante los últimos retrasos en la ejecución de obras hidráulicas que eviten inundaciones en la Región de Murcia. "Pedro Sánchez reconoce que no prevé adecuar ramblas en la Región para prevenir inundaciones antes de 2028", advirtió el senador 'popular' Antonio Luengo durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la formación de Murcia.

Acompañado por la diputada nacional Miriam Guardiola y los senadores José Ramón Díez de Revenga y Antonia López Moya, denunció que "el Gobierno de España deja desprotegido a los habitantes de la Región de Murcia por su dejadez y continuos retrasos para ejecutar las labores que eviten que se aneguen calles y plazas cuando llueve".

Luengo se hacía eco de varias respuestas de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales sobre el estado de distintos proyectos de infraestructuras contra las inundaciones. En un de ellas, reconoce al Grupo Popular en el Senado que las obras de Tabala, cuyo proyecto de redacción fue adjudicado hace dos años y medio, no empezarán antes del cuarto trimestre de 2027.

Aún "se mantienen reuniones de coordinación con la administración municipal" para ejecutar el Colector Norte de Murcia

También se preguntó al Gobierno de España por obras "reiteradamente exigidas" como son el Colector Norte de Murcia, las presas de Nogalte, Torrecilla, Béjar en Lorca "y su respuesta ha sido que la única que tiene plazo previsto de ejecución será la de Tabala", señalo.

De la primera, el Ejecutivo central informó de que se debe redactar un nuevo proyecto y que la CHS está elaborando el Pliego de Prescripciones Técnicas para la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto de drenaje y la conducción de caudales laminados hasta el río Segura. Para ello, aún "se mantienen reuniones de coordinación con la administración municipal con el objetivo de definir el alcance del mencionado pliego".

Sobre las presas de Lorca, lo único previsto por parte del Gobierno es la licitación de Béjar, prevista para el primer trimestre de 2026. Respecto a Torrecilla, se está redactando un pliego para proceder a la realización del estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de la presa; y Nogalte se encuentra en la misma situación.

Desde el PP se preguntan si "se tiene que repetir aquí alguna catástrofe como la sufrida en Valencia el año pasado para que se tomen en serio que lo primero es la seguridad de las personas". De esta forma, Luengo critica el "ecologismo de salón, el de no ejecutar ninguna infraestructura por el principio de precaución".

Por otro lado, Luengo informo de que el Partido Popular ha exigido en el Senado la comparecencia del presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Juan Cascales, para que dé explicaciones sobre los cortes de agua potable que sufrieron más de 100.000 vecinos de la Cuenca del Mar Menor durante hasta 17 días. "¿Ahora se han dado cuenta de que hay una almenara, es decir, una infraestructura de almacenamiento y distribución de agua potable en medio de una rambla?", se preguntó.

Sobre este último punto, cabe recordar que el PSOE ya manifestó que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor deja la laguna vulnerable frente a lluvias extremas. En concreto, su portavoz parlamentaria, Carmina Fernández, aseguró que la falta de este instrumento permitió una "barra libre" en el territorio, provocando, por ejemplo, modificaciones de suelo que permitieron que el flujo de agua por las lluvias de la dana Alice se desviara y golpeara la red de abastecimiento, algo que dejó sin agua potable a cerca de 100.000 murcianos.

A comienzos de la semana, se conoció que la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado técnicamente el proyecto de corrección hidrológica y laminación en la rambla de Cobatillas, que afecta a los términos municipales de Murcia y San Javier. La inversión prevista asciende a 15,9 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de 18 meses. Se trata de una obra intensamente reivindicada por el Ayuntamiento de San Javier, que la considera "prioritaria" para reducir los riesgos de inundación en el municipio.

El PSOE habla de infraestructuras "calendarizadas"

A través de un comunicado, la senadora socialista Inma Sánchez Roca aseguró este viernes que "el Gobierno de España tiene ya calendarizadas y en diferentes fases de tramitación y ejecución todas las infraestructuras hidráulicas en la Región de Murcia".

Es más, manifestó que estos proyectos "estarían mucho más avanzados si no hubieran sufrido las consecuencias de los retrasos en las tramitaciones ambientales por parte de la Comunidad Autónoma".

Además, aseguró que "para prevenir y garantizar la seguridad de la población, es imprescindible contar con una ordenación territorial adecuada que López Miras no ha hecho". En este sentido, lamenta que "su inacción agrava los efectos de las lluvias, daña infraestructuras, como pasó en la última dana, y pone en riesgo a la población".

Para el PP, esta Región solo se inunda cuando gobiernan otros Inma Sánchez — Senadora PSOE

Desde el PSRM piden al Gobierno regional que asuma sus competencias en materia de ordenación territorial "para que algo así no vuelva a suceder".

La senadora socialista afirmó, por otra parte, que el PP "debería ser más prudente antes de hablar" puesto que, entre 2012 y 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy no impulsó ninguna obra de prevención de riadas en la Región de Murcia "pese a los terribles efectos que tuvieron las inundaciones de San Wenceslao, en septiembre de 2012, en localidades como Lorca o Puerto Lumbreras".

"Para el PP, esta Región solo se inunda cuando gobiernan otros, pero lo cierto es que en 2012 tuvimos la peor riada, en número de muertos que se ha producido en décadas en la Región de Murcia, y el Gobierno de Rajoy no movió ni un dedo en todos los años que estuvo gobernando después el país, para construir ni una sola infraestructura en la Región de Murcia: ni la presa de Tabala de Murcia, ni las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar y el Alto Guadalentín", destacó.

Recordó también al PP su gestión durante la dana de octubre de 2024 en Valencia, "avisando tarde y mal a la ciudadanía", o la gestión de López Miras durante las últimas lluvias torrenciales, ya que "no convocó el Cecopi con una alerta roja en el campo de Cartagena y esperó hasta el último momento, cuando la gente ya estaba en peligro y subida a los tejados de sus casas, para decretar el nivel 2 y solicitar la ayuda del Estado".