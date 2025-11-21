Los murcianos tendrían que 'quitarse' 67 horas al año para cumplir con la jornada laboral de 37,5 horas

Los trabajadores de la Región de Murcia tendrían que 'quitarse' 67 horas al año para cumplir con la jornada laboral de 37,5 horas. Los empleados de la Comunidad echan al año de media unas 1.779 horas (o lo que es lo mismo, 39,5 horas a la semana), mientras que la reforma laboral que quiere impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez para reducir la jornada legal máxima (pasando de 40 a 37,5 horas semanales) supondría un total de 1.712 horas al año.

Por ahora, la media nacional entre los trabajadores se sitúa en 1.749 horas anuales (38,3 horas semanales), por lo que en la Región de Murcia los empleados están en su puesto de trabajo unas 30 horas más que en el resto del país.

Estas son algunas de las principales conclusiones que se extrajeron este jueves de la mesa redonda celebrada en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Murcia, dentro de la jornada 'El tiempo de trabajo desde la perspectiva de la seguridad y la salud'.

Los datos los ofreció Teresa Fuentes, secretaria general de Comisiones Obreras, en un debate que contó también con la participación de su homóloga en UGT, Paqui Sánchez; el decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales, Alfonso Hernández; la abogada laboralista y empresaria María del Mar Carrillo, y la profesora Mª Belén Fernández, encargada de introducir el debate y que dio cuenta de cómo se estaba planteando en Europa la cuestión de la reducción de la jornada laboral.

Fuentes defendió que con la reforma se igualarían los sectores más precarizados con los "más privilegiados" que disfrutan de mejores condiciones. Además, expuso que tendría un fuerte impacto en la igualdad: "Las mujeres siguen soportando la mayor carga de cuidados, están más medicalizadas y sufren más problemas de salud derivados de la doble jornada, laboral y familiar", recordó.

La reforma lograría igualar a los sectores precarizados con los más privilegiados

Los peores parados

La máxima representante de CC OO en la Región insistió en que los sectores de hostelería y agroalimentario -con jornadas anuales muy elevadas y salarios muy bajos- concentran la mayor necesidad para llevar a cabo esta reducción.

En concreto, las jornadas más largas de trabajo en la Comunidad las soportan los trabajadores de sectores como agrícolas, forestales y pecuarios (1.826 horas anuales), transporte de mercancías por carretera (también 1.826) u hostelería (1.822).

La causa principal de las más afectadas, dijo Fuentes, es que se trata de sectores con empresas "muy atomizadas, con difícil organización sindical y que cuentan con trabajadores con alta vulnerabilidad". Por contra, entre las jornadas con menos horas estarían las del sector de limpieza de edificios y locales (1.748) o de la industria siderometalúrgica (1.759).

Teresa Fuentes, Alfonso Hernández y Paqui Sánchez, este jueves. / Juan Carlos Caval

Durante la mesa tanto sindicatos como el Colegio de Graduados Sociales aseguraron que la reducción de la jornada laboral "es viable": para prueba, dijeron, los más de 80.000 empleados públicos de la Región que disfrutan de las 35 horas semanales.

A la hora de cómo adaptar la medida según cada negocio, empresa o sector, defendieron que no se trataría solo de cerrar antes, sino de permitir diversas fórmulas según las necesidades de cada trabajador y empresa. Alfonso Hernández recordó que aquellos sectores y negocios con atención al público necesitarían más plantilla o más horas extra, pero en ningún caso supondría un colapso para las empresas: "No afectará a la productividad si las empresas se adaptan".

Por su parte, la secretaria general de UGT insistió en que entre el 75% y el 80% de la población estaría a favor de reducir la jornada laboral y que, en el contexto actual, las personas trabajan a día de hoy mejor que décadas atrás "con más productividad gracias a la tecnología". Esto, añadió, "permite conciliar mejor y repartir cuidados entre progenitores, reduciendo desigualdades y mejorando el uso del tiempo".

El avance de la tecnología ha permitido reducir tiempos e incrementar la productividad, defienden

Sánchez, dirigiéndose a la mayoría de estudiantes de las carreras universitarias de la facultad presentes en el salón de actos, hacía hincapié en que las conquistas laborales como la ampliación de permisos de maternidad, paternidad o fines de semana se lograron a través de la lucha sindical, "frenando el deterioro de la salud laboral y mejorando las condiciones laborales y de vida de los trabajadores".

La abogada y empresaria María del Mar Carrillo, este jueves en un momento de la mesa. / Juan Carlos Caval

"Implica más costes para las empresas"

Por último, María del Mar Carrillo -la más cercana a la visión de la patronal- lamentó que ni Gobierno ni sindicatos hayan pensado hasta ahora qué supondría para el empresario y su negocio la reducción de la jornada: "Implica más costes añadidos y no resuelve los problemas que hay para sustituir a los trabajadores en algunos sectores como los del comercio o la hostelería", expresó.

"Con la misma reducción se trabaja menos horas, con un coste mayor para la empresa, porque, a pesar de que el empleado eche menos horas, va a seguir cobrando lo mismo", expuso.

Aquí Carrillo recordó que en la Región de Murcia la mayoría de empresas son pymes que se verían especialmente afectadas por la reforma y dudó de que la reducción de la jornada garantizase una conciliación real de los trabajadores.