Mercadona servirá sus platos navideños a partir del lunes: estos son los que podrás encargar en Murcia

La sección 'Listo para Comer' de Mercadona se prepara para la Navidad con una selección de platos para garantizar el sabor más tradicional y casero en estas fechas.

A partir del próximo lunes 24 de noviembre y hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier Mercadona de Murcia que disponga de esta sección, según informaron fuentes de la compañía en una nota de prensa.

La compañía ofrecerá este año su tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco).

A ello se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.

Completan el surtido navideño los platos calientes, compuesto por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.

El nuevo Mercadona en la carretera de Santa Catalina de Santo Ángel. / Israel Sánchez

Nuevo Mercadona en Murcia

Según lo previsto, el nuevo supermercado Mercadona ubicado en la calle Santa Catalina, en la pedanía murciana de Santo Ángel, abrirá al público el lunes 24 de noviembre. Esta inauguración conlleva el cierre del establecimiento que funcionaba hasta ahora en la avenida Juan Carlos I, que dejará de atender a los clientes el sábado 22 de noviembre al "no ajustarse a los estándares exigidos por la compañía", según señalaron fuentes de Mercadona a este medio.

La zona de ventas ocupará 1.805 metros cuadrados e incorporará la sección ‘Listo para Comer’, por lo que en este nuevo establecimiento los murcianos podrán adquirir los platos navideños de Mercadona.

Desde la puesta en marcha de la sección 'Listo para Comer', en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes y cada vez amplía más el surtido que ofrece, aunque destacan las comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo “casero”, como las croquetas o la ensaladilla rusa, y platos principales como arroces, pasta, hamburguesas y bocadillos.

El nuevo centro contará con un aparcamiento con capacidad para 135 vehículos, entre los cuales se incluyen 5 plazas destinadas a coches eléctricos, 6 para motocicletas y 8 para bicicletas.