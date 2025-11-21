El Comité del Mar Menor pone la lupa sobre el control de las embarcaciones en verano

El Comité de Seguimiento del Mar Menor, órgano bajo el paraguas de la Ley 19/2022 de personalidad jurídica, avanzó ayer en la regulación de la navegación durante su tercera reunión, celebrada en Los Alcázares. Tras dedicar la primera sesión a la puesta en marcha del propio órgano y la segunda a evaluar los estragos causados por la dana Alice, esta tercera convocatoria se centró íntegramente en uno de los asuntos que más inquietan a los vecinos, especialmente durante los meses de verano: el control de las embarcaciones.

El alcalde y tutor del Comité, Mario Pérez Cervera, explicó que la presencia en la reunión, como invitado, del Capitán Marítimo de Cartagena, Óscar Villar, respondía a una petición expresa de diversas organizaciones, y que este expuso “cuáles son las competencias y cómo se puede actuar para la regulación”. El alcalde avanzó que en la próxima reunión intervendrán representantes de la Federación de Motonáutica, a quienes escucharán “para que den su visión sobre la normativa y cómo resolver los problemas que trasladan los ciudadanos”. También se solicitará la participación de entidades como la Estación Náutica, la Federación de Vela, la Asociación Regional de Puertos y colectivos vecinales.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, presidió la tercera reunión del Comité del Mar Menor. / Ayto.Los Alcázares

Pérez Cervera trasladó que, según lo expuesto por el Capitán Marítimo, resulta imprescindible crear una guardería que permita ejercer un control real sobre el Mar Menor. “Para garantizar la supervisión y la fiscalización es necesario aprobar un mecanismo que permita sancionar conforme a la normativa”, explicó. A su juicio, solo así podrá actuarse “con contundencia” ante usos irregulares o actividades no permitidas.

Representantes de las policías locales de los municipios ribereños participaron también en el encuentro. El alcalde recordó que la ley vigente exige regular los usos de las embarcaciones y derivarlas, cuando sea necesario, a los puntos autorizados, evitando actividades ilegales y facilitando la actuación de las administraciones.

La reunión incluyó asimismo la aprobación del procedimiento de elección de representantes ciudadanos para 2026, un proceso rotatorio que, según el alcalde, “enriquece el trabajo del Comité y fortalece la participación en la protección de la laguna”.