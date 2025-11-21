El capital privado acelera el crecimiento empresarial de la Región: genera hasta 285 nuevos puestos de trabajo por cada negocio

El capital privado se ha convertido en uno de los motores principales del crecimiento empresarial en la Región de Murcia hasta el punto de que en aquellos negocios en los que entra eleva su empleo en un 18% en los tres primeros años y llega a crear hasta 285 puestos de trabajo adicionales.

Además, el auge en los últimos años de esta entrada de dinero por parte de un 'socio' -nacional o extranjero- de forma temporal impacta de forma directa en la profesionalización y la internacionalización de las compañías, además de registrar mejoras en ventas, márgenes, activos y EBITDA. En concreto, entre los años 2020 y 2023 el volumen invertido pasó de 81 a 365 millones de euros en la Comunidad.

Así lo puso de manifiesto este viernes el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, durante la presentación de la novena edición del Observatorio Financiero de la Región de Murcia dentro del capítulo especial que el informe da al 'private equity' (capital privado).

Baixauli recordó que el atractivo que tiene Murcia para la llegada de estos fondos se debe a factores como que el 92% del tejido empresarial regional es familiar y genera el 85% del empleo; además de que precisamente en la Comunidad entre los sectores líderes estén el de la agricultura, la industria de agroalimentación -como la entrada del fondo británico ICG en la empresa murciana de alimentación Prosur- o la educación.

Pero no solo en sectores tradicionales de la Región están fijando sus ojos estos fondos especializados para invertir en aquellas empresas que no cotizan en bolsa para que crezcan más rápido y puedan entrar en nuevos mercados: también está buscando otros sectores emergentes como el de salud, la biotecnología e informática donde la Comunidad también comienza a despuntar.

Para prueba de ello, ejemplificó el decano de Economía de la UMU, las inversiones en tecnología que está haciendo la sociedad Murcia Emprende con el proyecto de la planta de microchips que Quantix va a poner en marcha en la Región.

"El capital privado solo llega a territorios que inspiran confianza. Y la Región de Murcia lo está consiguiendo pese a su injusta financiación", dijo por su parte el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación, Luis Alberto Marín.

Los nuevos datos del Observatorio apuntan a que, pese a la incertidumbre global y a las tensiones proteccionistas del último semestre con la amenaza de los aranceles de Donald Trump sobrevolando en el panorama mundial, la economía regional vuelve a superar las previsiones.

El escenario económico del último semestre se ha caracterizado por un equilibrio notable, pese a la presión de la incertidumbre global. Las previsiones de organismos como el Banco de España o BBVA Research volvieron a quedarse cortas respecto a los datos reales, un patrón que -explicó Baixauli- responde a la constante amenaza geopolítica internacional que, por ahora, la economía murciana ha sabido esquivar.

Tanto Baixauli como Marín recordaron que el documento confirma que Murcia fue en 2024 la comunidad autónoma que más creció en España, con un avance del PIB del 4,5%, frente al 3,5% nacional. Las previsiones para los próximos ejercicios también sitúan a la Región por encima del promedio estatal: un 3,3% en 2025 según BBVA Research -frente al 3% del conjunto del país- y un 2,4% en 2026, por encima del 2,3% previsto a nivel nacional.

"Tiramos de la economía española"

"Durante los tres últimos años, la Región crece por encima de la media nacional, consolidándose como un referente: una comunidad seria, fiable y solvente que tira de la economía española", afirmó el consejero de Hacienda, quien quiso realzar el "gran dinamismo y capacidad de resiliencia" de Murcia pese a la "inaceptable infrafinanciación" que, según recordó, continúa sufriendo la Comunidad con 1.625 millones de euros menos respecto a la autonomía mejor financiada, lo que supone "un 26% menos de recursos".

El consejero defendió la política económica del Gobierno regional, basada en la simplificación administrativa y la moderación fiscal, y negó que la bajada de impuestos esté mermando los recursos autonómicos. Como prueba, citó los datos del propio Ministerio de Hacienda: la recaudación de tributos cedidos creció un 18,3% interanual en el primer trimestre de 2025, frente al 10,4% del conjunto del Estado.

Marín denuncia que "dos de cada tres euros del incremento fiscal en España recaen sobre las familias"

Según Marín, este incremento se debe al estímulo del consumo y la inversión, mientras que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de aumentar la recaudación “a través del saqueo fiscal y más de 100 subidas impositivas”. Aquí Marín apoyó su intervención con los datos de Eurostat, que indican que "dos de cada tres euros del incremento fiscal en España recaen sobre las familias".

El temor a los aranceles anticipa las exportaciones

En cuanto al balance de las exportaciones en el último semestre, Baixauli alertó que la Comunidad registró un leve descenso en el número de operaciones, un hecho que podría estar influenciado por el hecho temporal de que se anticiparan una multitud de compras y ventas meses antes debido al temor de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. No obstante, la Región mantendría un 3,5% del total de exportaciones en España, una cifra superior al peso de su PIB.

El informe también refleja una evolución positiva del índice de confianza empresarial, que en el último trimestre se situó en el 0,4%, frente al descenso del –1,3% registrado en el ámbito nacional. "La Región es una de las pocas comunidades donde mejora la confianza de los empresarios", subrayó Marín.

Murcia, una de las pocas comunidades donde mejora la confianza de los empresarios

En cuanto al dinero que los murcianos tienen 'guardado' en los bancos -los depósitos-, en la Región de Murcia siguen alcanzando su máximo histórico, con 18.500 euros de media, mientras que el crédito per cápita sube en 283 euros, acercándose a la media nacional. Por su parte, la morosidad permanece estable desde hace cuatro años, en torno al 5%, lejos del más del 20% registrado en plena crisis financiera allá por el 2010.

El Observatorio también destaca que la estabilidad de los tipos de interés del Banco Central Europeo ha permitido mantener el Euríbor en torno al 2%, favoreciendo el acceso al crédito entre los usuarios y empresas de la Región de Murcia. Baixauli sí que añadió que los márgenes de los préstamos se han reducido de forma generalizada, salvo en operaciones de mayor riesgo.