Tres de los diez municipios españoles donde más aumentó el precio de la vivienda en octubre están en la Región

Tres de los 10 municipios españoles en los que más aumentó el precio de la vivienda el pasado mes de octubre en términos interanuales se encuentran en la Región de Murcia, según el último informe publicado por la plataforma inmobiliaria Idealista.

En concreto, en quinto lugar se sitúa Torre Pacheco, donde el precio de la vivienda se incrementó un 46%; en sexto, Fuente Álamo (+44%), y en séptimo, San Pedro del Pinatar (+37%), que comparte subida con otros dos municipios de Valencia y Cantabria.

Entre la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se encuentran siete de los 10 municipios españoles en los que más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año. Todos los incrementos son iguales o superiores al 37%, lo que supera el ascenso de precio a nivel nacional, del 15,7%.

El ranking lo lidera la localidad coruñesa de Malpica de Bergantiños (57%), seguida de dos municipios alicantinos, Cox y Rafal, (54% y 53%, respectivamente); el madrileño Villarejo de Salvanés (48%) y los murcianos Torre Pacheco (46%) y Fuente Álamo (44%).

A continuación, figuran el municipio cántabro Marina de Cudeyo (39%) y los valencianos La Pobla de Vallbona y Golet, así como el murciano San Pedro del Pinatar, con un aumentó del 37% en los tres casos.

Municipios en los que más sube el precio en cada comunidad

El estudio también ofrece los datos de los municipios en los que más ha subido el precio de la vivienda en cada comunidad autónoma española.

Además de los mencionados, con incrementos del 37% o superiores, destacan aquellas regiones con municipios que han superado el 30% de subida de precio, como Los Villares, en Jaén (Andalucía), donde ha aumentado un 35%, mismo porcentaje que en Chozas de Canales, en Toledo (Castilla-La Mancha).

Les siguen el tinerfeño Arico, en Canarias, con un 33%; Briviesca, en Burgos (Castilla y León), un 32%; Sinéu, en Baleares, un 27%; y Laviana, en Asturias, y Banyoles, en Girona (Cataluña), que comparten el 26%.

Después aparecen el Valle de Trápaga, en Vizcaya (Euskadi), con una subida del 25%; Barbastro, en Huesca (Aragón), con el 22%; Hervás, en Cáceres (Extremadura), con el 18%; Logroño (La Rioja), con el 12%, y Tudela (Navarra), con el 11%.