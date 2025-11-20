Sesenta menores en situación de desamparo buscan familias de acogimiento temporal en la Región

En la Región de Murcia hay unos 600 menores acogidos temporalmente por familias, pero todavía faltan unos 60 que buscan un hogar temporal fuera de las instituciones, once de ellos, menores de seis años, por lo que Cruz Roja y la Consejería de Política Social han puesto en marcha una campaña para animar a más personas a ofrecer este tipo de protección.

"Ser madre de acogida es convivir con un niño para hacerle la vida más fácil", resume Fuensanta Muñoz, que desde 2021 ha acogido a dos menores en situación de desamparo y que asegura que es una iniciativa que debe tomarse siempre pensando en el interés de estos niños, y no de manera idealizada o como sustituto de la maternidad.

En los casos de acogimiento temporal, ha resaltado, los niños pueden desarrollar sus sentimientos, generan un vínculo, "se sienten en su casa desde el primer día" y pueden recibir una atención, cuidados y cariño muy difícil de lograr en los centros e instituciones.

"En una familia, pueden elegir, pueden replicar y pueden desarrollarse, como cualquier niño", ha insistido, y esta es la idea que ha trasladado también durante la presentación de la campaña la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, que ha reconocido el reto de lograr que los menores vulnerables tutelados por la Comunidad puedan pasar de un sistema de protección institucionalizado a uno familiar.

Estar en un hogar, ha afirmado, aporta a los menores "estabilidad emocional y social", y esto es básicamente lo que se necesita para participar en el programa de acogimiento familiar, que no busca perfiles familiares concretos, sino que está abierto a cualquier persona dispuesta a dar cariño y cuidados a estos menores.

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en la Región de Murcia, María Teresa Sánchez, ha recordado que la ONG cuenta con equipos especializados para dar apoyo a las familias acogedora antes, durante y después del proceso, con asesoramiento y asistencia psicológica, de manera que puedan resolver cualquier duda u obstáculo durante el proceso.

El miedo más generalizado a la hora de participar en el acogimiento familiar, ha dicho "es siempre el miedo al fracaso", sin embargo, este apoyo profesional minimiza esos casos.

Aunque campañas anteriores llamaban a la sociedad ponerse en el lugar de estos menores desamparados, la de este año, ha explicado, lleva por lema "Locos por acoger" para poner el foco en la "alegría" que viven las familias acogedoras por el cariño y entrega de estos niños.