"La sentencia de Novo Carthago es un disparate", indignación en Podemos tras la absolución de todos los acusados

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional reaccionó con dureza a la sentencia absolutoria dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia en el caso Novo Carthago, resolución que exime de responsabilidad penal a todos los acusados tras un mes de juicio y más de medio centenar de testificales y periciales. Según la dirigente, el fallo supone “un disparate” y abre la puerta a futuras recalificaciones en áreas ambientalmente sensibles.

Recordó que, en 2005, “la cúpula del gobierno regional del PP pretendió recalificar terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir un campo de golf y una urbanización”. En su opinión, la sentencia avala ese planteamiento al sostener que “no es jurídicamente grosera la solución de otorgar uso deportivo o recreativo dentro de espacios naturales protegidos”. Para la portavoz, este razonamiento “sienta un precedente para recalificar y destruir todos nuestros espacios naturales protegidos”.

El tribunal, sin embargo, concluye que no se ha demostrado que las decisiones administrativas revisadas fueran arbitrarias ni adoptadas “a sabiendas de su injusticia”, condiciones que exige el delito de prevaricación.

La dirigente de Podemos, visiblemente indignada, afirmó que lleva “mucho tiempo” advirtiendo de la situación y lanzó una acusación directa: “Solo hay algo más corrupto que el PP en esta Región. Son los jueces a su servicio”. Estas palabras reflejan el profundo desacuerdo de su formación con una sentencia que consideran dañina para los espacios naturales de la Región y para la confianza ciudadana en las instituciones.