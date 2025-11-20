Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: "El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados"

Los vídeos compartidos por Juan Manuel Navarro, concejal de Agricultura y Ganadería y Promoción del Medio Rural del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, han confirmado lo que la AEMET adelantaba a esta redacción esta semana: el invierno se hace esperar e irrumpe con fuerza en la Región de Murcia con heladas que ya han comenzado a dejar sus primeras estampas en el interior de la comunidad.

Las imágenes, tomadas en la pedanía de La Junquera, muestran un escenario propio de latitudes mucho más frías: plantas completamente cubiertas por una capa blanca, superficies endurecidas por el hielo y pequeños bloques flotando en el agua o un medidor de temperatura que marca -4,3 grados centígrados.

La Junquera, el canario en la mina del invierno en la Región

Lo que se ve en La Junquera no es una anécdota aislada. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, una masa de aire ártico ha alcanzado la Región de Murcia durante la madrugada, provocando un descenso brusco y generalizado de las temperaturas, especialmente en zonas altas e interiores como Caravaca de la Cruz.

El resultado ha sido evidente a primera hora: el agua parcialmente congelada, la vegetación escarchada y ese silencio frío tan característico de los amaneceres bajo cero. Una estampa que, aunque impactante, entra dentro del escenario que los meteorólogos habían descrito para este primer gran episodio de frío de la temporada.

Aviso de heladas y viento en el litoral

La Aemet ya alertaba de que este viernes podían registrarse las primeras heladas del invierno, sobre todo en comarcas del Noroeste y el Altiplano, como Caravaca y Yecla, donde los termómetros se acercarían o incluso bajarían de los cero grados. En contraste la costa mantiene valores algo más suaves con mínimas por encima de los 10 grados.

Además del frío se ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en zonas del Campo de Cartagena y Mazarrón debido a la intensidad puntual que puede alcanzar el viento en el litoral.

Un fin de semana con temperaturas en negativo

Todo indica que el sábado podría ser incluso más frío en puntos concretos de la Región. Las previsiones apuntan a mínimas negativas en municipios como Caravaca, con registros que podrían rondar los -2 grados, aunque sin llegar a valores extremos más propios de grandes olas de frío.

A pesar de que la cota de nieve se situará en torno a los 300 metros, no se esperan precipitaciones, por lo que, de momento, la estampa invernal quedará limitada al hielo, la escarcha y los amaneceres helados como el de La Junquera.

Será ya a partir del domingo cuando, poco a poco, los termómetros comiencen a recuperarse y vuelvan a valores más habituales para esta época del año.