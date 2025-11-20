El PP acusa a Vox de salir "al rescate" del PSOE tras rechazar la comparecencia de Lucas en la Asamblea

La supuesta "pinza" del PSOE y Vox al PP sigue preocupando al principal grupo parlamentario de la Asamblea. El portavoz 'popular', Joaquín Segado, denunció este jueves en la sede del partido que Vox rechazó en la última Junta de Portavoces la comparecencia de tres altos cargos del Gobierno de la nación para que dieran cuenta de la gestión de los quince días en los que más de 100.000 ciudadanos de la Región estuvieron sin agua potable.

"No tuvieron agua ni para beber, ni para asearse ni para nada y desde el Partido Popular queremos conocer qué se hizo, qué se gestionó durante esos días, si se podría haber evitado y qué se está haciendo para evitarlo en el futuro", explicó.

Por eso solicitó la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Lucas; del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea; y del presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Juan Cascales. La propuesta del Partido Popular fue rechazada con los votos de Partido Socialista y de Vox, denuncia Segado.

"Cada vez que Pedro Sánchez tiene un apuro en la Región de Murcia, Vox sale al rescate. Los dos populismos se retroalimentan. Vox necesita a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez en la Región de Murcia necesita a Vox", subrayó.

De esta forma, el también vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP se preguntó "si esta es la política que las personas que depositaron su voto y su confianza en Vox esperaban de ellos: hacer frente común con el Partido Socialista para atacar al Partido Popular y encubrir los desmanes políticos del PSOE más sanchista de España". Está seguro de que no.

"No es cierto", responde Vox El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, asegura que "el nerviosismo del Partido Popular, a la vista del resultado de las últimas encuestas que se están publicando, se manifiesta en la manipulación y la mentira a la que intentan someter constantemente a todos los ciudadanos". Los de Abascal afirman que "no es cierto que Vox se pronunciara en contra de ninguna comparecencia del delegado del Gobierno; es más, no es cierto ni siquiera que el PP hiciera esa propuesta".

Pese al primer rechazo, anunció que el Grupo Popular va a volver a proponer que los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez en la Región de Murcia que gestionaron directamente esa crisis vayan a la Asamblea a dar explicaciones.

En concreto, sobre Francisco Lucas, indicó que "desde que es secretario general de los socialistas murcianos no ha venido a la Asamblea ni una sola vez, ni al Debate del estado de la Región ni al debate de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma".

No se olvidan de Pedro Saura

Esta "connivencia" de la que habla Segado se produce, y así lo manifestó, mientras avanza la investigación del caso Ábalos y nuevos "indicios" acreditan que "los 'trincones' del Partido Socialista también actuaban en la Región de Murcia".

La comisión de investigación sobre las presuntas mordidas en las obras del AVE de la Asamblea Regional aprobó, a petición del PP, las comparecencias de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, entre otros. "También hemos solicitado la presencia de Pedro Saura, hoy protagonista en algunas noticias en medios nacionales", añadió.

"Pues con este Partido Socialista Vox está alcanzando acuerdos cada día en la Asamblea Regional", lamentó.

A través de un comunicado, y coincidiendo con la absolución de todos los acusados del caso Novo Carthago, el PSOE acusó al Partido Popular de estar "intentando manchar la imagen de responsables públicos del PSOE en la Región de Murcia que han trabajado y trabajan sin descanso para mejorar la vida de la ciudadanía y que, por cierto, no están inmersos en ninguna causa o investigación".