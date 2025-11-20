Periodistas feministas impulsan una asamblea abierta en Murcia para hablar de violencia vicaria

La Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas Feministas de la Región de Murcia, en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU) y el Colegio Oficial de Psicología de la Región ha organizado en Murcia, cuando se acerca el 25N, "un ágora abierta a la participación de la ciudadanía para abordar la violencia vicaria como otra de las graves consecuencias de las agresiones machistas", informan desde la organización en una nota.

Se titula 'Tejiendo redes de apoyo', será este viernes, a las cinco de la tarde, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, en La Merced, y la entrada es libre hasta llenar aforo. La idea es que hablen los expertos y luego haya un coloquio con los asistentes.

La Región de Murcia fue escenario en abril de este año de un crimen en el marco de la violencia vicaria, cuando un hombre, llamado Suso, presuntamente mató a su hijastra de 5 años, Nadia, en Llano de Brujas, suministrándole pastillas. Él fue detenido horas después del crimen en la vecina provincia de Alicante, en concreto en Torrevieja. El cadáver lo descubrieron los padres del sospechoso, que también vivían en el piso donde se produjeron los hechos.

Cartel anunciador del acto en la UMU este viernes. / L. O.

"El debate contará con la participación de especialistas en violencia vicaria, violencia de género, perspectiva de género, derecho penal y comunicación, que analizarán el creciente impacto y las consecuencias de estas agresiones machistas, especialmente en niños y adolescentes, y en cómo darle el tratamiento más adecuado", detallan las impulsoras del acto.

Para tratar de atajar esta lacra, el Consejo de Ministros dio luz verde en septiembre al anteproyecto de ley de violencia vicaria, que define y tipifica, por primera vez en Europa, el delito de violencia vicaria, con penas específicas y medidas civiles "reforzadas", según dijo entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Los expertos

Volviendo al acto de este viernes, "entre los especialistas invitados por la Plataforma Colombine se encuentran las psicólogas Mavi Alcántara, especializada en el tratamiento a menores víctimas de violencia intrafamiliar, y María Ángeles Miñarro, experta en víctimas de delitos violentos y en género e igualdad". Asimismo, estarán "las periodistas Carolina Pecharromán, editora de Igualdad en RTVE, y Lourdes Martínez, profesora de Redacción Periodística y Periodismo Especializado en la UMU".

Se espera, además, al penalista Jacinto Pérez, investigador y profesor en la Facultad de Derecho de la UMU. El debate estará moderado por María José Centenero, profesora de Comunicación y miembro de la Plataforma Colombine.

La organización apunta que el coloquio "podrá seguirse en tiempo real a través del canal de ‘streaming’ de la Universidad de Murcia".