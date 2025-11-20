Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Miras ve "imposible" que el Corredor Mediterráneo esté listo en 2027: "Va con muchísimo retraso"

El presidente regional reclama al Gobierno central que acelere las obras de la infraestructura, sobre todo a su paso por Cartagena y Lorca

Representantes de la sociedad política y empresarial de la Región de Murcia en el octavo acto empresarial por el Corredor Mediterráneo.

Representantes de la sociedad política y empresarial de la Región de Murcia en el octavo acto empresarial por el Corredor Mediterráneo. / Ángel Ortiz (CARM)

Adrián González

Nueva ofensiva política y empresarial para acelerar la construcción del ansiado Corredor Mediterráneo. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, participó este jueves en Valencia en el octavo Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, donde volvió a reclamar al Gobierno de España que dé un impulso a las obras de esta infraestructura “fundamental para el futuro, ya no sólo de la Región de Murcia, sino del Levante y de toda España”.

López Miras alertó de que “el Corredor no está terminado y en lo que se refiere a la Región de Murcia va con mucho retraso”, por lo que le preocupa “que nos quedemos atrás”.

El jefe del Ejecutivo autonómico señaló que “el Corredor Mediterráneo sólo tiene sentido si conecta Algeciras con el centro de Europa, y, por supuesto, si pasa por la Región de Murcia, y ahí vemos muchísimo retraso”. Subrayó especialmente la situación de Cartagena, dado que “no tenemos información sobre los plazos”, y se reafirmó en que “si el Corredor no pasa por Cartagena, no será Mediterráneo”.

Lamenta que el Guadalentín se ve especialmente perjudicado "y se ha convertido en una isla ferroviaria"

Asimismo, López Miras lamentó que el tramo en Lorca “también va con mucho retraso”, lo que demora la conexión de la Región con Andalucía. El Guadalentín se ve especialmente perjudicado “y se ha convertido en una isla ferroviaria”, por el hecho de que se acumulan más de cuatro años sin línea de cercanías entre Murcia y Águilas, a raíz de las obras del AVE en Lorca.

Mejorar la duración y la frecuencia del AVE

El presidente puso el foco igualmente en la Alta Velocidad y en la necesidad de reforzar los servicios ya existentes: “Hay que mejorar las conexiones de AVE entre Murcia y Madrid en cuanto a la duración y las frecuencias de los trayectos”.

En cuanto a la fecha de 2027 como plazo de finalización definitiva del Corredor Mediterráneo, López Miras expresó sus dudas: “Ojalá sea así, pero viendo cómo van las obras, yo creo que es imposible. Nos dicen que esa conexión Lorca-Almería estará en 2027, y eso esperamos, pero esa fecha para Cartagena es imposible, e insisto, si el Corredor Mediterráneo no llega a Cartagena no va a ser Mediterráneo”.

El Movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios, reunió en Valencia a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España. Se trata del último de los actos multitudinarios centrados en la reivindicación del Corredor Mediterráneo, aunque seguirán llevándose a cabo seguimientos periódicos de las obras, acciones territoriales y campañas de sensibilización.

López Abad (Croem), el consejero García Montoro o el dueño de ElPozo, Tomás Fuertes, también asistieron

López Miras no estuvo solo, ya que el acto también importó con una importante representación empresarial y civil de la Región de Murcia. En este sentido, asistieron también el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad; el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro; la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes; el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández; O el dueño de ElPozo, Tomás Fuertes, entre otros.

