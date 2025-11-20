María Cortés (ONU) analizará en Murcia el reto de la sostenibilidad más allá de la Agenda 2030

La programación de noviembre del proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia, mes dedicado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 , (centrado en las alianzas para lograr los objetivos), alcanzará este viernes uno de sus hitos más destacados con la conferencia 'El futuro después de la Agenda 2030', que pronunciará María Cortés Puch, vicepresidenta de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de Naciones Unidas. El acto tendrá lugar en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, entre las 12.30 y las 13.30 horas.

Una mirada al final de ciclo de la Agenda 2030

Según fuentes de la UMU, Cortés Puch centrará su intervención en el tramo final de la Agenda 2030 y en los escenarios que se abren para el desarrollo sostenible una vez concluya el horizonte temporal fijado por aquel acuerdo global firmado en 2015 por casi 200 países.

La ponente, que se incorporó a SDSN en 2013, explicará el trabajo que coordina a nivel internacional para impulsar redes de universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil que buscan soluciones innovadoras desde el ámbito local. Su labor, recuerdan estas fuentes, se articula en torno a la investigación, la formación, la divulgación pública y la creación de proyectos y alianzas que faciliten el avance hacia sociedades más sostenibles.

En noviembre, ODSesiones se centra en resaltar la importancia del ODS 17. / UMU

Un noviembre dedicado a las alianzas

La Universidad de Murcia mantiene durante todo el mes un programa centrado en el ODS 17, impulsado por las facultades de Educación, Filosofía y Letras. La institución subraya que el objetivo es mostrar cómo la colaboración entre administraciones, tejido social, empresas y comunidad universitaria resulta clave para cumplir los compromisos internacionales en materia de sostenibilidad.

El mes se abrió con un acto inaugural celebrado en la Facultad de Educación, presidido por el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura, Longinos Marín. Los decanos de los centros implicados —María Isabel de Vicente-Yagüe (Educación), Ángel María García (Filosofía) y Carmen María Pujante (Letras)— destacaron allí el compromiso de sus facultades con la Agenda 2030 y la importancia del trabajo conjunto entre los distintos colectivos universitarios. La sesión contó también con la presencia de representantes institucionales y de entidades colaboradoras, como la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación, Fundación Cajamurcia, Aguas de Murcia y CaixaBank.

Agenda y cierre de actividades

Además de la conferencia de mañana, el programa incluye talleres, encuentros académicos y propuestas culturales dirigidas a fomentar la reflexión sobre las alianzas como motor de cambio. La clausura tendrá lugar el martes 25 de noviembre con el concierto Alianzas en la música por un futuro sostenible, interpretado por la Myrtus Festival Orquesta y coordinado por la Facultad de Filosofía y la Asociación Promúsica.

La UMU espera que la intervención de María Cortés Puch contribuya a reforzar el debate sobre el futuro de las políticas globales de sostenibilidad y anime a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a asumir un papel más activo en la construcción de soluciones compartidas.