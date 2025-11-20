El franquismo dejó 1.802 víctimas y 513 fosas en la Región de Murcia

Este jueves, 20 de noviembre, se conmemora el inicio de la etapa democrática en España tras la muerte de Francisco Franco en 1975. La Guerra Civil y la posterior dictadura franquista dejaron a España convertida en una gran fosa común, donde fueron sepultadas las personas que sufrieron la represión política. Se calcula que los sublevados y el régimen acabaron con la vida de más de 140.000 personas hasta 1950, mientras que las acciones republicanas causaron la muerte de más de 49.000.

En 2000 tuvo lugar una de las primeras exhumaciones con metodología científica, la realizada en Priaranza del Bierzo, un acontecimiento clave para la memoria histórica. Años después, en 2014, Naciones Unidas pidió a España que localizara a todas las personas desaparecidas. En el último cuarto de siglo se han recuperado los restos de más de 17.000 víctimas, y se calcula que unas 12.000 más podrían ser halladas. Muchos de estos cuerpos continúan en fosas, cunetas o cementerios, en lugares donde fueron enterrados sin que sus allegados pudieran ofrecerles un entierro digno.

En lo que respecta a la Región de Murcia, la comunidad se mantuvo fiel a la República en España cuando el bando franquista ya había conquistado otros territorios cercanos durante la Guerra Civil. Esto tuvo como consecuencia que la represión del bando nacional fuera diferente en la comunidad, aunque igualmente dura para la sociedad murciana.

La Guerra Civil española y la represión franquista dejó en la Región de Murcia un total de 1.802 víctimas y 513 fosas individuales y colectivas, según datos de la web oficial del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El trabajo durante años de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (Famhrm) ha tenido como resultado el reconocimiento de las fosas de víctimas. Se trata de una labor inconclusa, en continua actualización y ampliación, que pretende visibilizar las víctimas y sus lugares de primer enterramiento en el territorio murciano.

Cementerio de Nuestro Padre Jesús, en Murcia / Israel Sánchez

Cartagena, el municipio con mayor número de fosas

De las 513 fosas que hay desperdigadas por toda la Comunidad, 205 están en Cartagena y buena parte de las víctimas, que contabilizadas hay un total de 655, perecieron en los distintos bombardeos que sufrió la ciudad portuaria durante la Guerra Civil. Otras tantas se encuentran en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena o en el cementerio de Sán Antón.

En el municipio de Murcia, por su parte, hay 158 fosas con un total de 841 personas, en pedanías como Era Alta, La Alberca, El Esparragal, El Palmar, Puebla de Soto, La Raya, Sangonera La Seca y Torreagüera; si bien la mayoría están en el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo.

En Lorca han sido contabilizadas 48 fosas (referentes a 48 víctimas), principalmente en el cementerio de San Clemente.

Once campos de concentración estuvieron en la Región En España existieron 300 campos de concentración franquistas por los que pasaron entre 700.000 y un millón de españoles. En la Región fueron once los campos de represión del régimen franquista, entre ellos los situados en Mortalla, Caravaca, Jumilla y Archena. Sin embargo, destacan los tres grandes complejos situados en las ciudades de Cartagena, Murcia y Lorca.

La Región aún tiene que retirar más de 200 vestigios franquistas

La Región de Murcia aún tiene que retirar más de 200 vestigios franquistas de sus calles para cumplir con la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos hace ya más de tres años.

El BOE hará pública la relación de símbolos franquistas cuya retirada prevé la normativa, y, según pudosaber esta Redacción, en el caso de la Región incluirá los elementos señalados desde hace años por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (Famhrm). Se trata de 196 vestigios trasladados a diferentes ayuntamientos, uno más dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica, siete denominaciones vinculadas a centros educativos, un elemento dependiente de la Consejería de Educación, otro situado en un terreno privado pero de gran visibilidad y cinco adicionales ubicados en propiedades de la Iglesia Católica. En conjunto, suman 211.

Entre ellos destaca especialmente el monumento de unos siete metros de altura dedicado al falangista Manuel Bruquetas, ejecutado en 1936. La Famhrm considera que este es el vestigio «más ofensivo y provocador», ya que se encuentra junto a la autovía A-30, en pleno Puerto de la Cadena, una zona por la que circulan miles de vehículos a diario. Levantado en un terreno del Grupo Fuertes, representa a un ángel apoyado sobre un gran yugo con flechas, «una muestra evidente de quienes se atribuyeron la victoria en España, aunque no la paz», critican.