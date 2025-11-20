La Escuela de Arte acoge este jueves y viernes el 'Intercambiador' de ropa de la UMU

Dar una segunda vida a prendas que tenemos colgadas en el armario y que no nos ponemos. Ese es el objetivo del 'Intercambiador' de ropa que pondrá en marcha este jueves y viernes la Universidad de Murcia (UMU). El proyecto surge de varios profesores del Grado de Sociología de la universidad quienes, con la colaboración voluntaria de los alumnos, repiten este curso una actividad que ya logró buenos resultados en su primera edición.

Se trata de crear un espacio en el que cualquier persona pueda acudir a dejar una o varias prendas de ropa que no use y que se encuentren en buen estado, por ello recibirá un tique que podrá canjear por otras prendas que también hayan sido depositadas.

La profesora de Sociología de la UMU Ana Milán explica que la iniciativa se enmarca en el proyecto APS (aprendizaje y servicio) y a su vez cumple con el artículo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el que hace referencia a tejer alianzas, ya que con ella se conecta el aula con el exterior y se da una oportunidad a los alumnos para que apliquen las competencias aprendidas a la vez que se presta un servicio a la sociedad.

Cartel anunciador del encuentro. / L.O.

En este caso, "lo orientamos hacia el consumo responsable y la ropa usada, un proyecto que este año además hemos llevado a los institutos a través del grupo Modalogía, que trabaja este concepto de reducir la compra de prendas y así también el uso de agua que se necesita para fabricarlas", indica Milán.

La actividad tendrá lugar en la Escuela de Arte de Murcia hoy jueves de 10.00 a 17.00 horas y mañana viernes en horario de mañana.