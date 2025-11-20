Desalojan parte de un edificio en Molina por un incendio en el bajo

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia han extinguido esta madrugada un incendio declarado en el bajo de un edificio en Molina de Segura, informa el 112.

El aviso ha sido recibido a las 03:17 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, después de que varios vecinos alertaran de la presencia de abundante humo en las viviendas sin conocer su origen, lo que ha obligado a desalojar parte del inmueble hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El fuego, localizado en los bajos del edificio, ha sido controlado con rapidez por los bomberos, sin que ningún residente se haya visto afectado por el humo ni las llamas.

Hasta la zona se han desplazado unidades del CEIS, así como agentes de la Policía Local de Molina de Segura y de la Policía Nacional.