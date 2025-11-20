Emergencias
Desalojan parte de un edificio en Molina por un incendio en el bajo
El fuego se ha producido a las 03:17 horas de la madrugada de este jueves
EFE
Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia han extinguido esta madrugada un incendio declarado en el bajo de un edificio en Molina de Segura, informa el 112.
El aviso ha sido recibido a las 03:17 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, después de que varios vecinos alertaran de la presencia de abundante humo en las viviendas sin conocer su origen, lo que ha obligado a desalojar parte del inmueble hasta la llegada de los servicios de emergencia.
El fuego, localizado en los bajos del edificio, ha sido controlado con rapidez por los bomberos, sin que ningún residente se haya visto afectado por el humo ni las llamas.
Hasta la zona se han desplazado unidades del CEIS, así como agentes de la Policía Local de Molina de Segura y de la Policía Nacional.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- Puente Tocinos, en shock tras la muerte de su vecina Carmelina en un atraco: 'Hay que echarse a la calle
- En directo: Palma-ElPozo Murcia
- La Región de Murcia bajará a cero grados esta semana