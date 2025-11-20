Turismo
La Comunidad crea el BIT, un nuevo sello para promocionar los atractivos turísticos de la Región
Lo podrán recibir productos materiales o inmateriales de ámbito gastronómico, cultural, histórico, religioso, etnográfico o natural
El Gobierno regional aprueba el Proyecto de Ley que introduce un nuevo sello para promocionar los atractivos de la Región: el Bien de Interés Turístico (BIT). Una norma pionera destinada a identificar, proteger y promocionar los principales atractivos del territorio.
Este sello lo podrán recibir productos turísticos materiales o inmateriales de ámbito gastronómico, cultural, histórico, religioso, etnográfico o natural, con capacidad demostrada para atraer visitantes.
El texto, que modificará la Ley de Turismo de 20 de diciembre de 2013, será remitido ahora a la Asamblea Regional para su tramitación parlamentaria.
De esta forma, la Comunidad dará reconocimiento oficial a monumentos, paisajes, rutas culturales, eventos, tradiciones y productos gastronómicos que forman parte del patrimonio turístico regional.
Asimismo, establecerá los requisitos que deben cumplir los BIT, como su difusión acreditada, su antigüedad mínima o su singularidad.
Cabe señalar que, hasta ahora, la única figura regulada en este ámbito era la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional.
