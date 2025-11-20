La Comunidad crea el BIT, un nuevo sello para promocionar los atractivos turísticos de la Región

El Gobierno regional aprueba el Proyecto de Ley que introduce un nuevo sello para promocionar los atractivos de la Región: el Bien de Interés Turístico (BIT). Una norma pionera destinada a identificar, proteger y promocionar los principales atractivos del territorio.

Este sello lo podrán recibir productos turísticos materiales o inmateriales de ámbito gastronómico, cultural, histórico, religioso, etnográfico o natural, con capacidad demostrada para atraer visitantes.

El texto, que modificará la Ley de Turismo de 20 de diciembre de 2013, será remitido ahora a la Asamblea Regional para su tramitación parlamentaria.

De esta forma, la Comunidad dará reconocimiento oficial a monumentos, paisajes, rutas culturales, eventos, tradiciones y productos gastronómicos que forman parte del patrimonio turístico regional.

Asimismo, establecerá los requisitos que deben cumplir los BIT, como su difusión acreditada, su antigüedad mínima o su singularidad.

Cabe señalar que, hasta ahora, la única figura regulada en este ámbito era la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional.