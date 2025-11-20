El Colegio de Enfermería nombra a sus nuevos colegiados de honor y entrega los Premios de Investigación y Cooperación 2025

El consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, la decana de Enfermería de la Universidad Católica San Antonio, Paloma Echevarría, y el decano de Enfermería de la Universidad de Murcia, César Leal, han sido nombrados Colegiados de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia durante la gala celebrada por la Institución y en la que también fueron entregados los Premios 2025 de investigación y cooperación, indica la organización en una nota.

"El Colegio ha querido reconocer con el nombramiento del consejero Vázquez el trabajo realizado para que la integración de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena en la facultad de Enfermería de la UMU haya sido posible y se haya constituido una única estructura académica unificada y consolidada", explican.

En el caso de la decana Paloma Echevarría, la institución colegial reconoce su aportación, desde los inicios de la Universidad, y su trabajo constante para hacer realidad el Grado de Enfermería en la UCAM y su apuesta por la formación Post Grado, además de la puesta en marcha del Campus de la Universidad Católica en Cartagena y el centro de estudios 'Alma Mater' en la Comunidad de Madrid, entre otros méritos.

En el caso del decano de Enfermería de la UMU, el Colegio reconoce con este nombramiento su extraordinaria carrera docente e investigadora lo que ha contribuido al desarrollo del conocimiento en el campo de la Enfermería, habiendo sido nombrado Catedrático de la Universidad de Murcia.

Por otra parte, fueron entregados los Premios de Investigación 2025 en la modalidad de Premio Extraordinario de Doctorado a Juan Albarracín, Pedro José López, Emiliana Sabuco y Pedro Moreno; en la categoría de Premio Fin de Máster a Esteban Díaz y en la categoría de Fin Premio de Especialidad a Oscar Guirao, María José Montiel y Ana Martínez. Finalmente, los Premios a Proyectos de Cooperación han sido para las ONG´s Pediatría Solidaria y Azul en Acción.

Finalmente, hay que señalar que el Colegio de Enfermería ha hecho entrega de una placa de agradecimiento tanto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, como a la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, por la disposición y colaboración mostrada por ambas instituciones con proyectos llevados a cabo por el Colegio como el Curso de Autodefensa para las enfermeras.

La presidenta, Amelia Corominas, ha recalcado la importancia de estos galardones para “nuestra institución puesto que con ellos queremos reconocer tres pilares fundamentales de la Enfermería: la trayectoria profesional, la excelencia académica e investigadora y el compromiso institucional con quienes cuidan”.

Aseguró igualmente que “ desde el Colegio vamos a seguir trabajando con responsabilidad, rigor y con la convicción de que la Enfermería es un motor imprescindible de salud, bienestar y progreso para nuestra sociedad”.

El acto concluyó con las palabras de felicitación del consejero de Salud, Juan José Pedreño.