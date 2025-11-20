El Gobierno regional carga contra Lucas por decir que el caso Ábalos son "dos o tres corruptos"

"Dos o tres corruptos sinvergüenzas ni representan al Partido Socialista ni me representan", dijo ayer el secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, tras conocerse el último informe de la UCO de la Guardia Civil y que confirma que las mordidas del 2% de Acciona llegaron a la Región de Murcia. Estas palabras han molestado al portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, que subrayó este jueves que "esos dos o tres corruptos eran los jefes del Partido Socialista".

No solo eso, también recordó que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que salió en libertad provisional este miércoles por la noche, "es el padrino político" del también delegado del Gobierno en la Región. "¡Si el señor Santos Cerdán vino a la Región a bendecir el nombramiento del señor Lucas como secretario general de los socialistas murcianos!", exclamó el portavoz.

Es difícil creer que Pedro Sánchez no supiera nada de esto Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno regional

Desde el Palacio de San Esteban subrayan que "la trama corrupta de las mordidas del 2% operaba en la Región de Murcia" y "que se han llevado el dinero de los murcianos", mientras que "aquí nadie dice nada y nadie asume ningún tipo de responsabilidad y, por supuesto, nadie da explicaciones".

Ortuño destacó también que "el informe de la UCO confirma que los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas" y, además, manifestaba que "es difícil creer que Pedro Sánchez no supiera nada de esto".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, afirmó que "tenemos un Gobierno en España que dijo que venía a combatir la corrupción y lo que está haciendo es ejercitarla e institucionalizarla".

Cada día que permanece Pedro Sánchez en la Moncloa es un día más de corrupción Marcos Ortuño — Portavoz de Gobierno regional

El Ejecutivo de Fernando López Miras pone el acento en que informe vuelve a resaltar la mordida de 550.000 euros en las obras de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería y en las obras del soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia. Estas últimas obras, cofinanciadas por la Comunidad Autónoma. "El Gobierno Regional puso dinero público, de todos los murcianos, en una infraestructura fundamental mientras desde el Gobierno de España, presuntamente, se amañaban contratos y se desviaba ese dinero a bolsillos particulares", explicó Ortuño.

El Ejecutivo murciano reclama "que se esclarezcan los hechos, se depuren responsabilidades y que quien haya metido la mano en la caja lo pague".

"Cada día que permanece Pedro Sánchez en la Moncloa es un día más de corrupción y es un día más de degradación institucional", concluyó Ortuño.