ANSE califica de "muy decepcionante" la sentencia de Novo Carthago y estudia recurrir al Supremo

Pedro García, director de ANSE, organización que ejercía la acusación particular en el caso Novo Carthago, expresó su profunda decepción tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Señaló que aún era pronto para una valoración definitiva porque la organización seguía estudiando el texto, pero admitió que lo leído hasta ahora dejaba una sensación “muy, muy decepcionante”. Lamentó especialmente el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso y el modo en que, finalmente, se ha resuelto.

García recordó que la acusación principal recaía sobre la Fiscalía y consideró que el Ministerio Público había hecho “un gran trabajo”, como en otros procedimientos ambientales en la Región. Precisamente por eso, dijo sentirse sorprendido por la forma en que el TSJ había expresado algunos de sus argumentos. Entre ellos mencionó la referencia judicial a actividades que podrían desarrollarse en un espacio natural protegido. Puso como ejemplo la mención a las estaciones de esquí, una alusión que calificó de “disparatada” y que, a su juicio, desdibuja los límites de lo admisible en una deliberación judicial.

Según explicó, la sentencia parece apoyarse en la idea de que los hechos responderían más a errores o interpretaciones discutibles que a decisiones tomadas con dolo o con la intención de favorecer a la promotora. Esa lectura, afirmó, “contribuye a que la gente se tome a broma la conservación de los espacios naturales” y transmite a los responsables políticos el mensaje de que “poco menos que no pasa nada” si se vulneran las normas de protección.

También le sorprendió que los jueces insinuaran que determinadas actuaciones podían incluso beneficiar al espacio natural al sustituir usos agrícolas intensivos. Ese tipo de razonamientos, dijo, supone que los magistrados interpretan la conservación desde criterios ajenos a los que manejan los técnicos y pueden abrir la puerta a arbitrariedades. García avanzó que ANSE estudia la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.