San Pedro, en la diana de la juventud republicana y feminista por el 20N

Varias placas de calles de San Pedro del Pinatar amanecieron la mañana de este jueves 20 de noviembre con pintura roja. No eran calles cualquiera. Ocurrió en Almirante Bastarreche, Queipo de Llano o General Moscardó, General Mola... Todos tuvieron un papel durante la dictadura de Franco y, por ello, sus nombres deberían haber desaparecido del callejero, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La acción de protesta fue ejecutada por la organización juvenil republicana y feminista Rebeldía Región de Murcia, vinculada a la formación Podemos. Según los propios autores de las pintadas, el objetivo es denunciar la permanencia de simbología franquista en el callejero y reivindicar la necesidad de avanzar en memoria democrática.

Si las instituciones del Estado no cumplen, cumpliremos nosotros Rebeldía

"Cincuenta años después, el franquismo sigue en nuestras calles", afirman. De Bastarreche recuerdan que "su escuadra capturó y entregó a miles de republicanos que huían por el mar". De Sanjurjo, que "dirigió dos golpes de Estado en 1932 y 1936". Queipo de Llano "ordenó ejecuciones masivas y la matanza de Almería"; Carrero Blanco fue "mano derecha de Franco y cerebro político del régimen"; mientras que Moscardó fue "responsable de duras represalias contra republicanos".

Los activistas de izquierda manifiestan que "la memoria no avanza con calles dedicadas a golpistas y asesinos", por lo que advierten que actuarán si nadie las retira: "Si las instituciones del Estado no cumplen, cumpliremos nosotros".

El día anterior, Rebeldía llevaba a cabo otra acción de denuncia, esta vez "antisionista", marcando con pegatinas los locales de empresas que señalan por "colaborar, financiar o sostener la maquinaria militar y económica del Estado sionista de Israel".

Falange celebró su misa en Yecla

En el lado más opuesto del espectro político, Falange también quiso marca territorio en el aniversario de la muerte de Franco y de Primo de Rivera y dejó carteles en memoria del falangista en varios puntos de la ciudad de Murcia.

Además, este jueves se celebró a las siete de la tarde una misa en su memoria en la Basílica de la Purísima Concepción de Yecla.