La UMU detecta un aumento en las notificaciones de acoso y lanza una campaña para actuar ante estos casos

‘Di no, dilo’ es el lema de la campaña contra el acoso ‘Hazlo visible’ que ha lanzado la Universidad de Murcia (UMU) junto a Policía Nacional y que ha sido presentada este miércoles, una iniciativa que busca fomentar un entorno seguro e inclusivo en la universidad y crear los cauces para atajar estas situaciones.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleó, Alicia Rubio, reconoce que “tenemos un aumento de notificaciones de casos de acoso”, aunque no cree que esto se deba a que los casos se han incrementado sino a que “cada vez los alumnos denuncian más”.

Por ello han creado un reglamento que se ha distribuido entre los equipos de todas las facultades de la UMU para hacer frente a situaciones menores y que estas se puedan resolver si no es necesario que lleguen al Defensor Universitario o a la Unidad de Igualdad de la institución.

Rubio sostiene que “hay un boom de casos”, pero insiste en que “la sensación que tenemos es que se denuncia más”, sin llegar a indicar cuántos casos les llegaron el pasado curso.

La campaña ‘Di no, dilo’ va dirigida a todo el personal y alumnado de la Universidad de Murcia y con ella se quiere identificar las distintas situaciones de acoso que se pueden dar y dar a conocer los canales que existen para comunicarlo y afrontarlo.

La vicerrectora de Estudiantes, que ha estado acompañada por el rector de la UMU, José Luján, y el comisario y jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional en la Región de Murcia, José Manuel España, insiste en que “no se pueden tolerar ciertos comportamientos inadecuados en la institución” y por ello llevan trabajando desde el mes de septiembre en distintas actividades como cursos impartidos por Policía Nacional sobre agresiones a sanitarios, delitos de odio,os riesgos de las redes sociales o acoso escolar, entre otros.

El Defensor Universitario, Juan José Vera, explica que no todas las situaciones que se denuncian como acoso lo son, por lo que resulta muy importante el trabajo inicial que se hace cuando llegan estos casos para identificar el origen y naturaleza de los mismos para así poder darles respuesta.

Vera tiene claro que “la convivencia será un tema fundamental en el ámbito universitario entre otros los próximos años” y anima a trabajar en esta línea para garantizarla.

Luján: “Somos una universidad helicóptero”

El rector de la UMU dice que al igual que hay familias ‘helicóptero’ que siempre están atentas a lo que ocurre a sus hijos, “nosotros somos una universidad helicóptero, ya que cuidamos mucho a nuestros estudiantes y en esta labor tienen una gran importancia iniciativas de este tipo”.

José Luján sostiene que la universidad es parte de la sociedad y esto hace que comportamientos que se ven en la segunda también lleguen a la primera. Pero se muestra tajante en que “hay líneas rojas que no se pueden cruzar y cuando se hace ahí están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, poniendo como ejemplo un caso reciente en el que una víctima de acoso llegó a sufrir incluso violencia física, ante lo que no lo dudaron y llamaron a Policía Nacional.

Por su parte, el comisario hace hincapié en que “esta campaña lanza un poderoso mensaje, ya que lo que pretende el acosador es apartar al acosado del grupo, aislarle” y ante eso es ante lo que hay que actuar. Para ello dice que hay dos tipos de reacciones: actuar contra la agresión, llamando al 091 o dando parte a la propia universidad; y poniéndose del lado de la víctima, no compartiendo la actitud del agresor ni tiendo lo que no es una broma.