Los trabajadores de Amazon en Murcia rebajan la tensión y reducen los días de huelga para el Black Friday

Cambio en el calendario previsto de días de huelga entre los trabajadores de Amazon en Murcia para darle una nueva oportunidad a la negociación con la empresa. Los días de paro convocados afectaban de forma importante tanto al Black Friday como a los previos a la Navidad, por lo que ponían en serio riesgo la preparación y llegada de paquetes y pedidos tanto para la campaña de descuentos de finales de este mes como para los regalos navideños.

Ahora, "en un gesto de responsabilidad y con el objetivo de facilitar un espacio real de negociación" el comité de huelga ha decidido desconvocar algunos días con el objetivo de "evitar tensiones innecesarias, demostrar buena fe y favorecer un acercamiento que permita avanzar hacia soluciones negociadas en beneficio de toda la plantilla del centro logístico Amazon RMU1", ubicado en la pedanía murciana de Corvera.

En concreto, el comité informa que ha modificado el calendario de la huelga inicialmente previsto entre el lunes y viernes de la próxima semana: quedan desconvocados los dos primeros días de movilizaciones, pero siguen manteniendo la convocatoria desde las 06:45 horas del miércoles 26 de noviembre hasta las 22:45 horas del viernes 28 de noviembre.

Lo que exigen ahora a la dirección

Como parte de este gesto, el comité de huelga ha solicitado formalmente a la dirección de la empresa dos actuaciones concretas que considera "imprescindibles" para garantizar "un escenario de negociación equilibrado": la retirada de las horas 'flexis' asignadas el miércoles 26 y la reprogramación de las pruebas y exámenes que estaban previstas para los trabajadores durante los días de huelga.

Respecto a la primera exigencia, el Comité ha pedido la retirada de la hora adicional asignada al turno X4 y al turno X3 el día 26 "por tratarse de horas de carácter extraordinario que pueden distorsionar el seguimiento de la huelga y generar tensiones innecesarias".

Y, respecto a la segunda medida que reclaman, solicitan cambiar las pruebas anunciadas para los días 26 y 27 de noviembre "con el fin de evitar que su realización coincida con la jornada de huelga y pueda interpretarse como una medida que condiciona su seguimiento".

Comité y dirección vuelven a sentarse este viernes para desbloquear el conflicto laboral

Por ahora la segunda tanda de movilizaciones anunciada y prevista del 16 al 23 de diciembre se mantendría, a la espera de que comité de huelga y empresa vuelvan a sentarse de nuevo después de que fracasase el primer encuentro la pasada semana en la Oficina de Mediación.

A la espera de una nueva reunión

El Comité de Huelga destaca que la modificación del calendario es "una muestra clara de su predisposición al diálogo y al entendimiento" y recuerda que la plantilla lleva meses reclamando mejoras laborales fundamentales para garantizar condiciones de trabajo justas y un entorno laboral estable.

Asimismo, el comité expresa su "total disponibilidad para reunirse con la dirección" en cualquier momento, además de la segunda reunión ya fijada en la Oficina de Mediación, Arbitraje y Conciliación (OMAC) para este próximo viernes.

Están llamados a secundar la huelga los cerca de 1.500 trabajadores fijos del centro logístico más aquellos fijos-discontinuos que se contratan para las fechas en las que se ha convocado el paro para atender la alta demanda de pedidos.

Desde la empresa vienen recordando que el equipo de Murcia trabaja "en un entorno moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos".

En este sentido, defienden que sus empleados "reciben salarios por encima de lo establecido en el convenio colectivo provincial del sector logístico, superándolo en un 9%, con un salario de entrada de 1.488 euros mensuales brutos, y beneficios valorados en miles de euros anuales como el seguro médico privado, seguro de vida, planes de pensiones, permiso parental ampliado y retribuido, ticket restaurante, etc.

El secretario de comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío, a las puertas del centro logístico de Amazon en Murcia. / L.O.

Podemos llama a una "huelga de consumo"

Podemos mostraba este miércoles su apoyo a los trabajadores del centro logístico de Amazon "porque están cansados de salarios indignos, de turnos y rotaciones abusivas o de que no se reconozcan sus accidentes laborales".

Desde la formación morada también reclaman a la sociedad civil que apoye a los trabajadores. En concreto, Podemos propone a la ciudadanía que, en las fechas de la huelga, "no haga compras en Amazon y las haga en su comercio de proximidad".

"No se puede permitir que una empresa como Amazon, que factura miles de millones de euros al año, tenga a sus trabajadores precarizados –explicaba Egío-. "Los derechos laborales de todos, porque hoy es Amazon, pero mañana puede ser cualquiera, son más importantes que las compras del Black Friday o los regalos navideños", concluía el miembro de Podemos .