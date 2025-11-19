Salud
Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición
La Administración llevará el lunes a Mesa Sectorial su propuesta para convocar 1.322 puestos de turno libre y promoción interna
El Servicio Murciano de Salud (SMS) ya ha ultimado las plazas que quiere convocar en su próxima oposición, la oferta pública de empleo de 2025. Estas serán un total de 1.322 plazas, entre las incluidas en la convocatoria de turno libre y de promoción interna, según las cifras que ha dado a conocer este miércoles la Consejería de Salud.
La propuesta será debatida este próximo lunes con las organizaciones sindicales durante la reunión que se ha convocado de la Mesa Sectorial de Sanidad, un encuentro en el que se valorará si el cálculo de Salud es suficiente o si se queda corto para las necesidades que existen en la plantilla que hay en la Sanidad murciana, que mantiene altas tasas de temporalidad.
La directora gerente del SMS, Isabel Ayala, insiste en que "los recursos humanos son el elemento fundamental y más valioso de cualquier organización, por lo que desde el SMS seguimos avanzando en la incorporación fija de los profesionales que componen el sistema sanitario público regional".
Por ello, el SMS ofrece 1.322 plazas: 1.224 por el turno de acceso libre y 98 por promoción interna, distribuidas en diversas categorías, con la finalidad de ir avanzando en el proceso de incorporación de personal fijo a la estructura sanitaria.
Según la propuesta que el Servicio Murciano de Salud presentará a los sindicatos esta próxima semana, y a la que ha tenido acceso La Opinión, entre las 1.224 plazas de acceso libre destacan las 267 reservadas para médicos, entre las que hay 70 para Medicina Familiar y Comunitaria, 24 de Urgencias de Atención Primaria; 14 de Urgencias hospitalarias; y 14 de Anestesiología y Reanimación, entre otras. A estas también se suman 295 plazas para Enfermería y Fisioterapia.
Por otra parte, entre las 98 de promoción interna destacan 10 de Facultativos y 40 de Enfermería.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
- En directo: Real Murcia-Teruel