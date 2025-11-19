Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ya ha ultimado las plazas que quiere convocar en su próxima oposición, la oferta pública de empleo de 2025. Estas serán un total de 1.322 plazas, entre las incluidas en la convocatoria de turno libre y de promoción interna, según las cifras que ha dado a conocer este miércoles la Consejería de Salud.

La propuesta será debatida este próximo lunes con las organizaciones sindicales durante la reunión que se ha convocado de la Mesa Sectorial de Sanidad, un encuentro en el que se valorará si el cálculo de Salud es suficiente o si se queda corto para las necesidades que existen en la plantilla que hay en la Sanidad murciana, que mantiene altas tasas de temporalidad.

La directora gerente del SMS, Isabel Ayala, insiste en que "los recursos humanos son el elemento fundamental y más valioso de cualquier organización, por lo que desde el SMS seguimos avanzando en la incorporación fija de los profesionales que componen el sistema sanitario público regional".

Por ello, el SMS ofrece 1.322 plazas: 1.224 por el turno de acceso libre y 98 por promoción interna, distribuidas en diversas categorías, con la finalidad de ir avanzando en el proceso de incorporación de personal fijo a la estructura sanitaria.

Según la propuesta que el Servicio Murciano de Salud presentará a los sindicatos esta próxima semana, y a la que ha tenido acceso La Opinión, entre las 1.224 plazas de acceso libre destacan las 267 reservadas para médicos, entre las que hay 70 para Medicina Familiar y Comunitaria, 24 de Urgencias de Atención Primaria; 14 de Urgencias hospitalarias; y 14 de Anestesiología y Reanimación, entre otras. A estas también se suman 295 plazas para Enfermería y Fisioterapia.

Por otra parte, entre las 98 de promoción interna destacan 10 de Facultativos y 40 de Enfermería.