Estos son los nombres de niño y niña más elegidos para los recién nacidos en la Región

Los nombres más elegidos en 2024 para los recién nacidos de la Región de Murcia fueron Pablo y Sofía, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de los niños, 139 de los nacidos en la Región el pasado año recibieron el nombre de Pablo. Le siguieron, por orden de preferencia, Hugo (130), Martín (124), Mario (115), Leo (110), Alejandro y Álvaro (102 cada uno), Antonio (101), Gonzalo (94) y Enzo (82).

Para las niñas, después de Sofía (168), los padres eligieron María (137), Vega (129), Lucía (126), Martina (95), Sara (88), Alma (80), Valeria (77), Jimena (71) y Carmen (70).

Los más populares entre 2020 y 2023

Hugo y María fueron entre 2020 y 2023 los nombres más escogidos por los padres de la Región de Murcia para sus hijos e hijas, según se desprende de la estadística de nombres y apellidos más frecuentes que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de las niñas, por detrás de María figuran Lucía, Sofía, Valeria, Martina, Vega, Sara, Daniela, Paula y Alma; mientras que en el caso de los niños siguen Pablo, Martín, Alejandro, Leo, Mario, Antonio, Álvaro, Daniel y Manuel.

En los 60

Estos nombres difieren de los más elegidos en la década de los 60, por ejemplo, cuando los padres murcianos se decantaban en mayor grado por Antonio y Josefa para llamar a sus hijos.

Los más comunes

Respecto a los nombres más comunes entre la población en la Región en la actualidad, María es el que tiene mayor representación en el caso de las mujeres, con un total de 34,2 por cada mil habitantes, seguido de Josefa (26,5) y María del Carmen (24).

Por su parte, Antonio es el más común de los nombres entre los varones murcianos, con 42,2 por cada mil habitantes, seguido de José (36,4) y Francisco (30,6).