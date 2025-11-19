Romper el tabú: Murcia acogerá un espacio para hablar de la salud masculina sin filtros

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, en colaboración con la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Murcia, organiza la II Jornada de Fisioterapia y Salud Masculina, que se celebrará el miércoles 26 de noviembre a las 16.00 horas en el Salón de Actos del Edificio Moneo.

La decana del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Ángeles Fernández, junto a la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, presentaron ayer la programación y detalles de esta segunda edición, que contribuye a establecer una mirada amplia, informada y empática hacia las patologías que afectan a los hombres y que, a menudo, siguen rodeadas de silencio y estigma.

Esta iniciativa se desarrolla con motivo del mes de Movember, una fecha señalada para visibilizar la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el cuidado integral de la salud masculina.

Esta jornada está dirigida a la ciudadanía y nace con el propósito de impulsar la reflexión, el debate y la divulgación sobre el papel de la Fisioterapia en la salud del hombre. El encuentro quiere contribuir a una mirada más amplia, informada y empática hacia las patologías que afectan a los hombres y que, a menudo, siguen rodeadas de silencio y estigma.

A lo largo de la tarde, pacientes con cáncer de próstata, disfunción eréctil, incontinencia urinaria y otras afecciones compartirán sus testimonios en primera persona. Sus experiencias estarán acompañadas por el análisis y conocimiento de expertos y profesionales de distintos ámbitos de la salud: fisioterapia, cardiología y psicología, que explicarán cómo la fisioterapia puede mejorar la prevención, el tratamiento y la calidad de vida de estos pacientes.

La jornada pretende crear un espacio seguro y accesible, donde se dé visibilidad a enfermedades tradicionalmente infravaloradas y ocultas por los tabús y prejuicios sociales. El objetivo es ofrecer apoyo, información rigurosa y herramientas que permitan a los asistentes comprender mejor la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente.

El programa abordará la salud masculina desde un enfoque integral, subrayando la necesidad de proteger el corazón del hombre mediante la actividad física, la alimentación saludable y la adopción de hábitos que reduzcan el riesgo cardiovascular. Asimismo, se tratarán los desafíos psicológicos a los que se enfrentan muchos hombres —como el estrés, la ansiedad o la presión social—, analizando cómo la fisioterapia y el ejercicio terapéutico pueden contribuir de forma decisiva al bienestar emocional y al equilibrio mental.

La Fisioterapia se presentará como una herramienta esencial y eficaz en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, ofreciendo soluciones no invasivas, basadas en la evidencia y adaptadas a cada necesidad.

Más allá de lo físico

«Esta jornada es un paso muy importante para reconocer que la salud masculina va mucho más allá de lo físico: prevenir mediante hábitos saludables, fomentar el diagnóstico temprano y ofrecer apoyo psicológico deben formar parte de nuestra acción pública diaria», ha apuntado Pilar Torres, quien ha subrayado que «la fisioterapia no solo trata, sino que ayuda a prevenir y empoderar al paciente para que mantenga una vida activa y saludable».

La edil ha remarcado la apuesta firme del Ayuntamiento de Murcia por poner en marcha y desarrollar estrategias municipales que impulsan la salud preventiva. «Gracias a programas como la Guía Municipal de Promoción de la Salud y las rutas saludables de 10.000 pasos, estamos promoviendo opciones reales para que todos los murcianos adopten estilos de vida protectores y reduzcan su riesgo cardiovascular y metabólico», ha añadido.

«La prevención es un acto de responsabilidad individual, pero también una acción colectiva: con jornadas como esta reforzamos la red de apoyo que todos necesitamos», ha concluido Pilar Torres.

