La Región planta cara al fuego: de los 343 siniestros desde 2024 solo 32 evolucionaron a incendios

La Región de Murcia ha logrado contener con eficacia la expansión de los incendios forestales durante la temporada de mayor riesgo de 2025, pese al notable incremento de siniestros y la catastrófica ola que sacudió Extremadura y Galicia el pasado verano. Entre junio y septiembre se registraron 14 incendios, casi el triple que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron sólo cinco. Sin embargo, la superficie afectada no creció en la misma proporción: 96,39 hectáreas frente a las 40,42 de 2024. Un dato que, según el Gobierno regional, confirma la mejora en la capacidad de respuesta y en los protocolos de actuación.

Durante la inauguración ayer del Encuentro Nacional del Programa de Intercambio de Expertos 2025, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que este repunte de incendios “refleja la tensión climática a la que nos enfrentamos”, pero también demuestra “que los dispositivos están actuando con eficacia: más incendios, pero sin un aumento paralelo de hectáreas afectadas”. Vázquez atribuyó estos resultados a “una planificación sólida, la profesionalidad de los equipos y una gestión rigurosa de la información operativa”.

El encuentro, centrado en la planificación y gestión de la comunicación en emergencias, llega, según Vázquez, “en un momento especialmente oportuno”, puesto que la comunicación táctica, operativa e institucional “se ha convertido en un elemento clave para garantizar respuestas eficaces y coordinadas”.

El consejero detalló además el refuerzo de las infraestructuras regionales de prevención y extinción. “En los dos últimos años hemos invertido 3,45 millones en la modernización de bases Brifor (Brigada Forestal Terrestre), centros de defensa y puestos de vigilancia; y más de 5,5 millones en los últimos cinco años”, recordó. La Región cuenta actualmente con 19 bases contra incendios forestales, 20 puestos de vigilancia y un operativo de más de 500 profesionales, entre ellos 270 bomberos forestales.

Cada vez menos hectáreas afectadas

El balance anual también muestra mejoras. En lo que va de 2025 se han registrado 116 siniestros, de los cuales 97 quedaron en conatos. En 2024, para el mismo periodo, fueron 227 (214 conatos y 13 incendios). En los dos últimos años, de los 343 siniestros contabilizados, solo 32 evolucionaron a incendios, menos del 10 %. “Esto evidencia la capacidad de contener la mayoría en su fase inicial”, defendió Vázquez.

Bomberos forestales de la Región, trabajando en los incendios de Extremadura del pasado verano. / CARM

En la campaña de 2025, la superficie afectada dentro de espacios protegidos se ha mantenido en niveles reducidos, con un total de 9,52 hectáreas en Montes de Utilidad Pública (MUP), 25,56 hectáreas en Espacios Naturales Protegidos (ENP), 35,37 hectáreas en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 60,67 hectáreas en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Estos datos reflejan que la mayoría de los siniestros se produjeron en áreas periféricas o de transición agrícola-forestal, donde la presión antrópica y las altas temperaturas registradas durante el verano incrementaron el riesgo de ignición.

Desde 2013, la Región de Murcia ha registrado 1.475 siniestros forestales, con una superficie total afectada de 3.196,8 hectáreas. En este contexto, la estadística de 2025 sitúa a la Región de Murcia en un contexto favorable si se compara con los datos de la última década.

El consejero puso en valor además la labor de las Brifor y los Agentes Medioambientales dentro y fuera de la Región: “Han intervenido en emergencias extremas, como la dana de Valencia de 2024, los grandes incendios de Extremadura o la reciente dana en el entorno del Mar Menor. Esto es cooperación real y servicio público en su máxima expresión”.

El consejero Juan María Vázquez inauguró ayer el encuentro del Programa Nacional de 'Intercambio de Expertos 2025 en Preparación frente a Incendios Forestales'. / CARM

El encuentro reúne estos días en Murcia a responsables de dispositivos regionales, unidades especializadas, técnicos de análisis y miembros de centros de coordinación, que trabajan sobre casos prácticos y escenarios de alta simultaneidad. La edición de 2025 profundiza en la elaboración de planes de comunicación, el papel del oficial de información, la coordinación de redes tácticas, los flujos comunicativos entre administraciones y la relación con medios y redes sociales.

“Cada incendio tiene un componente técnico y otro comunicativo; ambos deben funcionar en paralelo”, insistió Vázquez. Una comunicación deficiente puede, dijo, “generar riesgos, decisiones descoordinadas o confusión en la población”. La mejora e interoperabilidad de las redes de comunicación sigue siendo “uno de los grandes retos comunes”.