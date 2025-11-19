Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Rebeldía señala a las empresas de la Región de Murcia "cómplices del apartheid israelí"

Pegaron pegatinas en los establecimientos de locales cuyas marcas entienden que financian y sostienen la maquinaria militar y económica de Israel

Rebeldía RM señala a las "empresas cómplices del apartheid israelí"

Rebeldía RM señala a las "empresas cómplices del apartheid israelí"

Ver galería

1000289298.jpg /

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Militantes de Rebeldía Región de Murcia, organización juvenil vinculada a Podemos, realizaron la noche del martes al miércoles una acción de "denuncia antisionista" marcando con pegatinas los locales de empresas que señalan por "colaborar, financiar o sostener la maquinaria militar y económica del Estado sionista de Israel".

A través de un comunicado, explican que mediante esta acción pretenden denunciar a las "multinacionales que proporcionan tecnología bélica, infraestructuras, logística y apoyo financiero al régimen israelí, contribuyendo a la represión del pueblo palestino".

"Ni el genocidio comenzó hace dos años ni ha terminado. Por eso a los cómplices les señalamos", subrayan. La colocación de pegatinas es un gesto simbólico y pacífico cuyo objetivo es informar a la ciudadanía de qué empresas forman parte de la "red de complicidad que permite a Israel continuar vulnerando derechos humanos". Entienden que señalar estas compañías es un "acto legítimo de protesta" frente a quienes se lucran del apartheid.

Entre las empresas señaladas, Burger King, Glovo, Starbucks y Axa Seguros.

A su vez, desde Rebeldía reclaman a las instituciones públicas que suspendan toda colaboración militar con Israel, pongan fin a los acuerdos comerciales con empresas implicadas en la ocupación o vinculadas al Estado sionista, retiren inversiones públicas de compañías que participan en el apartheid y reconozcan oficialmente que existe un genocidio en curso.

También aprovecharon para hacer un llamamiento a la juventud murciana para que no miren hacia otro lado. "Seguimos construyendo solidaridad internacionalista, organización y presión social contra el sionismo y sus cómplices", advirtieron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
  2. La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
  3. El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
  4. No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
  5. Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
  6. Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
  7. Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
  8. En directo: Real Murcia-Teruel

El Constitucional frena la ley de la Asamblea Regional que suprimía las subvenciones a sindicatos y Croem

El Constitucional frena la ley de la Asamblea Regional que suprimía las subvenciones a sindicatos y Croem

El último informe de la UCO confirma que las mordidas del 2% de Acciona llegaron a la Región

El último informe de la UCO confirma que las mordidas del 2% de Acciona llegaron a la Región

Rebeldía señala a las empresas de la Región de Murcia "cómplices del apartheid israelí"

Las 3.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años en la Región se mantendrán en 2026

Las 3.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años en la Región se mantendrán en 2026

Binter lanza una promoción para volar entre Murcia y Canarias desde 80 euros: todo lo que debes saber

Binter lanza una promoción para volar entre Murcia y Canarias desde 80 euros: todo lo que debes saber

La Región exige en Bruselas 180 días de trabajo en 2026 para la pesca de arrastre

La Región exige en Bruselas 180 días de trabajo en 2026 para la pesca de arrastre

Romper el tabú: Murcia acogerá un espacio para hablar de la salud masculina sin filtros

En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional

En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional
Tracking Pixel Contents