Rebeldía señala a las empresas de la Región de Murcia "cómplices del apartheid israelí"

Militantes de Rebeldía Región de Murcia, organización juvenil vinculada a Podemos, realizaron la noche del martes al miércoles una acción de "denuncia antisionista" marcando con pegatinas los locales de empresas que señalan por "colaborar, financiar o sostener la maquinaria militar y económica del Estado sionista de Israel".

A través de un comunicado, explican que mediante esta acción pretenden denunciar a las "multinacionales que proporcionan tecnología bélica, infraestructuras, logística y apoyo financiero al régimen israelí, contribuyendo a la represión del pueblo palestino".

"Ni el genocidio comenzó hace dos años ni ha terminado. Por eso a los cómplices les señalamos", subrayan. La colocación de pegatinas es un gesto simbólico y pacífico cuyo objetivo es informar a la ciudadanía de qué empresas forman parte de la "red de complicidad que permite a Israel continuar vulnerando derechos humanos". Entienden que señalar estas compañías es un "acto legítimo de protesta" frente a quienes se lucran del apartheid.

Entre las empresas señaladas, Burger King, Glovo, Starbucks y Axa Seguros.

A su vez, desde Rebeldía reclaman a las instituciones públicas que suspendan toda colaboración militar con Israel, pongan fin a los acuerdos comerciales con empresas implicadas en la ocupación o vinculadas al Estado sionista, retiren inversiones públicas de compañías que participan en el apartheid y reconozcan oficialmente que existe un genocidio en curso.

También aprovecharon para hacer un llamamiento a la juventud murciana para que no miren hacia otro lado. "Seguimos construyendo solidaridad internacionalista, organización y presión social contra el sionismo y sus cómplices", advirtieron.