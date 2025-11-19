Narbona retrasa a enero su comparecencia en la Asamblea para hablar del Trasvase Tajo-Segura

La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pospuesto hasta enero su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional de Murcia, a la que estaba previsto que acudiera el próximo lunes. Narbona comunicó este miércoles que no podrá asistir el 24 de noviembre por “compromisos de trabajo inaplazables”, aunque trasladó su “disponibilidad para comparecer durante el mes de enero”.

La decisión altera el orden previsto por la Junta de Portavoces, que había organizado la actividad parlamentaria de la próxima semana con el inicio de los trabajos de la comisión, constituida el pasado mes de junio tras el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica de modificar progresivamente las reglas de explotación del acueducto hasta 2027. La comisión esperaba comenzar la jornada con la intervención de Narbona a las 9.30 horas, seguida a las 11.30 de la del presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín Bravo. La fecha de la comparecencia de la exministra y presidente del PSOE queda ahora pendiente de concretarse.

La primera sesión de la Comisión del Trasvase contó con la presencia del presidente del Scrats, Lucas Jiménez. / Asamblea

El objetivo de esta comisión es analizar en detalle las medidas que el Ministerio pondrá en marcha para el cambio de reglas y estudiar posibles acciones para frenar el recorte previsto de más de 100 hectómetros cúbicos de agua trasvasada para el regadío del Levante, lo que supondría alrededor del 50% menos de los volúmenes actuales. Los grupos parlamentarios acordaron un funcionamiento con dos reuniones mensuales y dos comparecientes por sesión. En su primera fase pasarán una veintena de expertos: ya lo hizo el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, y están llamados responsables de comunidades de regantes de la Región, representantes agrarios como Marcos Alarcón (UPA), ingenieros, catedráticos y el presidente de la CHS, Mario Urrea.

La orientación de la comisión ha generado diferencias entre los grupos. El diputado del PP, Jesús Cano, defendió en su momento que “nace con carácter constructivo”, mientras que su homólogo socialista, Fernando Moreno, aseguró no comprender esa postura “desde el momento en que se va a criticar al Miteco”. Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos avanzó su intención de incluir comparecientes del ámbito ecologista.