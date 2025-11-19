El marisco se adelanta a la Navidad en la Región: subidas de precio y temor a quedarse sin gamba roja

A pocas semanas de la campaña navideña, la tensión en el mercado del marisco comienza a hacerse evidente en la Región de Murcia. Pescaderos y representantes del sector reconocen que este año confluyen varios factores que anticipan un diciembre de precios elevados y un consumidor más previsor. A las habituales subidas por la alta demanda se suma, según explican, la incidencia de los paros temporales de la flota, y la irregularidad del abastecimiento en algunas especies clave.

Emilio Román de Haro, propietario de la pescadería Juana Mari de Águilas, confirma que el consumidor se ha adelantado. Explica que los clientes “llevan dos semanas comprando ya”, animados por el aviso de que la gamba roja —el producto estrella en estas fechas— puede escasear. Según relata, en Águilas solo dos barcos siguen faenando esta semana, la última antes de un nuevo parón. “El que pille esta semana, sí; pero la siguiente ya estarán parados”, advierte, y reconoce riesgo de falta de gamba roja local si no se importa de otros puertos.

"En la Región hemos hecho los deberes, no habrá desabastecimiento", advierte el presidente de las cofradías

Esa volatilidad ya se nota en los precios. La gamba roja gorda alcanzó esta semana los 92 euros el kilo en subasta y puede duplicarse de cara a Navidad: “La hemos llegado a pagar a 180 o 200 euros”, recuerda Román. Otros pescados típicos también siguen esa tendencia. El rape, que ahora ronda los 12-15 euros el kilo, suele ascender a 22-25 euros en diciembre. La pescadilla gorda pasa de 8-9 euros a casi 20 en los días clave. “Lo que hoy te parece caro, mañana es barato”, señala el pescadero.

La cigala, otros de los productos más codiciados en fechas navideñas, junto con la gamba blanca, también experimenta la tensión del precio y ciertos problemas de abastecimiento estos días. Algunas pescaderías han informado a La Opinión que no les está llegando este producto, que llega a la Región especialmente de los caladeros de Huelva. En cualquier caso, este fin de semana, la cigala terciada se vendía a 57 euros el kilo, y la más grande, a 64; precios que, según prevé, podrían duplicarse en Navidad.

Desde el sector pesquero regional, no obstante, se intenta rebajar la alarma sobre un posible desabastecimiento generalizado. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, asegura que la flota murciana de arrastre “ha hecho los deberes” y llegará al 21 de diciembre con días de pesca y cuota suficiente de gamba roja. Atribuye el temor a un posible desabastecimiento a la situación de otras comunidades: “En Barcelona hay muchos barcos amarrados porque han agotado los días que marca la Secretaría General de Pesca”, recuerda. Aun así, confía en que antes del 1 de diciembre se concedan más jornadas de faena.

Pese a la incertidumbre, Román confía en que la campaña sea favorable para el comercio: “Cuanto más caro está el pescado, más dinero se gana”, afirma con pragmatismo. A su juicio, cuando un producto se abarata, es porque “no lo quiere nadie”.