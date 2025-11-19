El joven murciano que hace volar hamburguesas por la Sagrada Familia y convierte lonas publicitarias en obras de arte

En una era donde lo visual decide en menos de un segundo, Miguel Robles Soler (21 años, Murcia) ha convertido su pasión por el cine, los efectos especiales y el diseño tridimensional en una herramienta de transformación para el sector de la hostelería y la gastronomía.

Autónomo desde abril de este año, este joven formado en Marketing y Publicidad —y actual estudiante de un máster online en Efectos Visuales— no solo domina programas como Blender y After Effects, sino también el lenguaje del impacto: vídeos virales, animaciones memorables y “lonas digitales” que se despliegan sobre edificios reales como si fueran mantas de promoción mágica.

Miguel Robles Soler. / L. O.

Bajo el alias artístico Dabbler 3D —nombre que nació de sus iniciales y que, casualmente, en inglés evoca al “aficionado curioso”, al explorador creativo—, Miguel ha logrado posicionarse como un referente emergente en la comunicación visual para el sector food, especialmente en el universo burger, en plena efervescencia de festivales gastronómicos y foodtrucks en toda España.

Sus trabajos más icónicos hablan por sí solos: una hamburguesa animada escalando la Sagrada Familia para Champions Burger; una torre de la Catedral de Murcia transformada en un cubo de Rubik gigante para promocionar un evento local; o una campaña para Mondo Napoli y la marca de jamón ibérico Pata Brava, donde el producto se convierte en protagonista absoluto mediante realismo hiperdetallado y dinámicas de cámara cinematográficas.

También ha colaborado con Ron Barceló y ha sido pieza clave en la promoción de ferias como Foodtruks y festivales especializados en hamburguesas —un nicho en auge donde el storytelling visual es tan importante como el sabor.

«Busco vídeos de impacto que llamen la atención», explica en una entrevista exclusiva para LasGastrocronicas.com. Y lo logra: sus reels —desde 200 € los más sencillos hasta más de 1.000 € según complejidad— no solo muestran un producto, sino que lo narran, lo dotan de personalidad, incluso de heroísmo. «Me llaman ‘el de las lonas’», confiesa con una sonrisa, refiriéndose a su técnica distintiva: proyectar digitalmente grandes mantas publicitarias sobre edificios reales, creando ilusiones ópticas que se viralizan al instante.

Aunque emplea inteligencia artificial como acelerador en su flujo de trabajo —para texturizado, iluminación o previsualización—, insiste: «La IA no es el resultado final. Lo que realmente cuenta es la idea humana, la creatividad detrás». Su referente inicial fue un creador almeriense conocido como Aura Prods, cuyos vídeos en YouTube le abrieron el camino. Hoy, Miguel trabaja ya con un equipo informático de alta gama —un salto necesario tras años de producir con un portátil— y mantiene su estudio en Murcia, una ciudad donde, reconoce, «hay pocos especialistas en 3D enfocados al sector comercial».

Con presencia activa en Instagram (@dabbler_3d), donde comparte sus creaciones más espectaculares, y abierto a colaboraciones internacionales (Worldwide{"anchor-link":true}, reza su bio), Miguel encarna una nueva generación de profesionales híbridos: mitad marketiniano, mitad artista digital, cien por cien comprometido con el poder de la imagen para hacer que, en un mundo saturado, una simple hamburguesa (o un jamón) pueda, literalmente, robar el cielo.