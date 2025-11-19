Unidad en la Asamblea para pedir la construcción "inmediata" del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

La Asamblea Regional aprobó este miércoles por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno de España que inicie "de manera inmediata" la planificación y construcción del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en la ciudad de Cartagena, dotado de instalaciones, equipamientos y medios para garantizar unas condiciones dignas de trabajo y alojamiento para los agentes y sus familias, tal y como se comprometió hace ya dos años.

Asimismo, se pide al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que concrete y especifique el destino de la partida de 31,96 millones de euros aprobada en octubre de 2023 por el Consejo de Ministros para Cartagena y que aún no ha sido ejecutada y que garantice la dotación presupuestaria necesaria para la ejecución de la nueva acuartelamiento de la Guardia Civil de Cartagena, ya sea mediante su inclusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado o a través de las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes.

Aplausos de la bancada del PP. / Iván J. Urquízar

"Fue el 27 de agosto del año 2023 cuando dieron comienzo unas obras que, en teoría, iban a servir para arreglar el acuartelamiento de la Guardia Civil de Cartagena", recordó la diputada del PP María Casajús, que lamentó que "lo que vino después no fue renovación ni mejora, sino el derribo total de las instalaciones y, a partir de ahí, el abandono más absoluto".

"Tras más de dos años y medio de mentiras y promesas grandilocuentes, hace tan solo un mes, y en contestación a preguntas de los senadores del PP, el Ejecutivo señalaba que no está prevista la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Cartagena, justificando la decisión en la necesidad de priorizar inversiones en función de la urgencia de las actuaciones", destacó Casajús.

El PP asegura que no está previsto ningún acuartelamiento, mientras que desde el PSRM aseguran que "pronto tendremos noticias"

Desde el Partido Popular denuncian que la plantilla destinada a Cartagena ha tenido que adaptarse a la falta de cuartel "realizando turnos en instalaciones provisionales o compartidas, con limitaciones de espacio y almacenamiento" y, además, "la residencia de los agentes se ha visto comprometida, afectando directamente la vida familiar y la conciliación".

Fernando Moreno, del Grupo Socialista, recalcó que el secretario general del PSOE de Cartagena, Manuel Torres, se está "dejando la piel" junto al delegado de Gobierno, Francisco Lucas, "para que el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena sea una realidad lo antes posible". De hecho, hizo referencia a una reunión reciente de Lucas con la directora general de la Guardia Civil para trasladarle estas preocupaciones. "Pronto tendremos noticias. Ojalá ustedes tuvieran el mismo interés por las infraestructuras que dependen del Gobierno de López Miras", sentenció.

Vox e IU relacionanan el mal estado de las instalaciones de la Benemérita al mandato de Rajoy

El diputado de IU-V, José Luis Álvarez-Castellanos, señaló que el acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena "lleva más de una década sin inversiones y tuvo que ser desalojado en 2022 por riesgo de ruina" debido a los "recortes de plantilla del Gobierno de M. Rajoy". Por este motivo, reclamó "un frente común para garantizar ya unas instalaciones seguras y dignas".

Alberto Garre, diputado de Vox, dijo que hay en España alrededor de 2.000 cuarteles que están en las mismas circunstancias que el de Cartagena, afirmando así que durante el mandato del expresidente Rajoy "se ha debido de hacer bien poco".