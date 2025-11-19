Los facultativos no deberán realizar tratamientos estéticos si el riesgo-beneficio es negativo

El nuevo decreto que regulará en la Región de Murcia la prestación de servicios de medicina estética obligará a que los espacios en los que estos se presten estén separados físicamente de otro tipo de actividades; quienes lleven a cabo estos tratamientos no quirúrgicos deberán estar en posesión del título de licenciados o graduados en Medicina; los facultativos podrán negarse a realizar un tratamiento si el equilibrio entre el riesgo-beneficio resulta negativo; y tendrán que someterse a unas nuevas normas de publicidad que les obligará a cumplir la normativa básica y autonómica reguladora de la publicidad y promoción comercial de productos o actividades sanitarias, tener colgada la placa azul que les identifica como centros inscritos en el registro de actividades sanitarias y la publicidad que se haga en webs o redes sociales tiene que cumplir criterios de veracidad y transparencia, a fin de que se ajuste con exactitud a las actividades sanitarias que tienen autorizadas.

Así queda recogido en el nuevo texto que esta misma semana se podrá consultar en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma y que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha presentado en la tarde de este miércoles en la reunión del Consejo Regional de Salud.

La Consejería de Salud ha elaborado este decreto para intensificar el control sobre la actividad de Medicina Estética tras el caso Sara, en el que una joven falleció en Cartagena después de una intervención estética, con él se busca reforzar la continuidad asistencial y reforzar las garantías existentes en la Región que ofrezca la mayor protección a pacientes y profesionales, según ha expuesto este miércoles el consejero, al igual que hizo la semana pasada en su comparecencia en la Asamblea Regional.

El nuevo decreto establece que los servicios sanitarios de medicina estética deberán tener identidad propia, de modo que se asegure su separación respecto a cualquier otra actividad en la estructura de cada centro. Al contar con esta característica se ha de garantizar la adecuada separación e independencia en la estructura e instalaciones respecto a cualquier otra actividad.

La publicidad en webs y redes sociales deberá ser veraz y transparente

El decreto también delimitará la actividad asistencial de la medicina estética, que únicamente realiza tratamientos no quirúrgicos, y corresponde a licenciados o graduados en Medicina acreditados.

Otra de las novedades queda definida en la información clínica y consentimiento informado: el facultativo no deberá emprender ningún tratamiento de medicina estética solicitado por un paciente si se considera que el balance beneficio/riesgo no es favorable, especialmente en aquellos pacientes diagnosticados con un trastorno dismórfico corporal, entre otros. En este sentido, "la Región de Murcia avanza con respecto a la legislación de otras comunidades y remarca esta premisa en su artículo 12 con el fin de proteger más tanto al paciente como al profesional", insiste Salud.

En el ámbito de la publicidad, todos los centros y servicios de medicina estética deberán cumplir con lo preceptuado en la normativa básica y autonómica reguladora de la publicidad y promoción comercial de productos o actividades sanitarias (Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se regula la publicidad sanitaria en la Región de Murcia), además de exponer la placa azul que les acredita como centros inscritos en el Registro de Establecimientos Sanitarios, siendo Murcia la única comunidad que exige esta placa.

"Con el fin de ganar en transparencia y seguridad para los pacientes", indica la Consejería, el decreto exige que la publicidad que se haga en webs o redes sociales tiene que cumplir criterios de veracidad y transparencia, a fin de que se ajuste con exactitud a las actividades sanitarias que tienen autorizadas y para evitar informaciones que puedan inducir a engaño, error o representar riesgo para la salud.

Durante el encuentro, el titular de Salud también ha informado del protocolo de salud mental Código Riesgo Suicida y de la nueva web de prevención del suicidio, así como de los resultados de la última encuesta Edades y de la campaña de vacunación antigripal entre sanitarios.