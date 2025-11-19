La entrada de una masa de frío ártico dejará las primeras heladas del invierno en la Región

El frío entrará de lleno en los próximos días en la Región de Murcia, que experimentará las primeras heladas del invierno. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, prevé la entrada de una masa de aire ártico a la Península Ibérica que desplomará los termómetros durante el viernes y el sábado en el territorio murciano.

La masa de frío ártico irrumpirá en el país este jueves, pero se quedará en el norte peninsular y no alcanzará a la Región hasta el viernes. Así, para el jueves la Aemet espera que las temperaturas mínimas permanezcan sin apenas cambios respecto a este miércoles, pero sí habrá un descenso notable de las máximas a última hora del día.

Será durante la madrugada del viernes cuando se produzca un descenso notable y generalizado de las temperaturas. Municipios como Caravaca de la Cruz y Yecla bajarán a los cero grados y otros como Murcia o Lorca registrarán mínimas en torno a los cinco grados y no pasarán de los 15ºC. En cambio, en la costa las temperaturas serán más suaves: en Cartagena se esperan 12 grados de mínima y 16 de máxima.

Además, el viernes está previsto que se produzcan las primeras heladas del invierno en zonas altas de la Región, aunque débiles. En cuanto al viento, podrá ser localmente fuerte en el litoral.

De hecho, Meteorología ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros para el viernes en la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón.

Mapa de alerta en la Región / Aemet

El sábado aún se acentuará más el frío en la Región y los termómetros marcarán en negativo, ya que las mínimas caerán en Caravaca hasta los -2 grados. Así, continuará el riesgo de heladas, aunque la Aemet puntualiza que también se esperan débiles, ya que en ninguna zona se bajará de los -5 grados.

La cota de nieve el sábado se situará en 300 metros, aunque por el momento no se esperan nevadas ante el riesgo inexistente de precipitaciones. Por su parte, los vientos serán más moderados que la jornada anterior.

Temperaturas mínimas/máximas el fin de semana Viernes Murcia: 8/16 ºC Cartagena: 12/16 ºC Lorca: 4/14 ºC Yecla: 1/10 ºC Caravaca: 0/11 ºC Sábado Murcia: 5/15 ºC Cartagena: 9/15 ºC Lorca: 3/15 ºC Yecla: 0/10 ºC Caravaca: -2/12 ºC Domingo Murcia: 5/20 ºC Cartagena: 9/15 ºC Lorca: 3/15 ºC Yecla: 1/14 ºC Caravaca: -2/17 ºC

Será el domingo cuando las temperaturas vayan subiendo y remite el episodio de frío, al igual que las heladas. Según las previsiones de la Aemet, los termómetros volverán a marcar valores normales para la época al inicio de la semana siguiente.