Entornos violentos y salud mental: siete menores murcianos piden ayuda cada día

"Tengo varios intentos de suicidio. He perdido la cuenta de las veces, y también de las maneras. La última vez fue hace menos de un mes. Iba a hacerlo, pero mi padre entró a casa. No me dijo nada, me abrazó (…)". Este es parte del mensaje que trasladó el pasado año un adolescente de 14 años a través de una de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR al psicólogo que lo atendió. Ideaciones suicidas, exposición a violencia física y psicológica, agresiones sexuales, acoso escolar o problemas de soledad y tristeza son algunas de las situaciones que viven cada año los miles de menores que deciden dar un paso adelante y pedir ayuda.

La Fundación ANAR, que este martes presentaba el estudio Teléfono/Chat ANAR de la Familia y los Centros Escolares: 'Escuchando a la infancia desde la voz adulta (2019-2024)' en el que hace un repaso de su actividad en los últimos seis años, atendió sólo el pasado año 2024 un total de 3.290 llamadas de la Región de Murcia, una gran parte de ellas de niños y adolescentes que acuden a los profesionales que se encuentran al otro lado del teléfono o el chat lanzándoles un mensaje de SOS que les permita salir del entorno o las situaciones violentas en las que se encuentran.

De esas comunicaciones, 2.496 se realizaron a través de la Línea de Teléfono de Niños y la Línea de Teléfono de Familias y Entornos Escolares, lo que llega a representar cerca de siete peticiones de ayuda diarias desde la Comunidad de Murcia.

La directora de las Líneas ANAR, Diana Díaz, explica a La Opinión que la Memoria de 2024 de la fundación recoge que en ese año se atendieron 3.290 llamadas procedentes de la Región de Murcia, aunque de ellas únicamente 2.496 correspondieron a las líneas de Niños y de Familias y Centros Escolares. El resto pertenecen a comunicaciones y peticiones de ayuda realizadas a través del chat, del mail, del canal de desaparecidos o de acoso escolar.

Llamadas atendidas por todas las líneas ANAR el pasado año 2024. / L.O.

La Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo o desamparo y para ello dispone de varias vías de ayuda y comunicación, como son el Teléfono de Niños (900 20 20 10); el Teléfono de Familias y Centros Escolares (600 50 51 52); y el Teléfono de Desaparecidos (116 000). A ellos se suman otros recursos, ya que esta entidad también gestiona el Teléfono del Acoso Escolar (900 018 018) del Ministerio de Educación y cuenta con un convenio con el Ministerio de Igualdad para atender los casos de menores de edad que sufren violencia de género y cualquier otra forma de violencia contra la mujer.

Además, todas sus líneas están atendidas por psicólogos, que se apoyan en una red de trabajadores sociales y abogados para el abordaje de cada una de las situaciones que se les plantean.

Violencia hacia el menor, principal motivo de consulta

En cuanto a los motivos que empujaron a estos menores o familias de la Región de Murcia a contactar con ANAR el pasado año, la violencia hacia el menor se sitúa como el primer motivo de consulta, ya que representa el 53,6% de las llamadas realizadas por los niños y el 68,5% de las de las familias. Dentro del capítulo de violencia destacan el maltrato físico o psicológico (26,9% de las llamadas de menores y 31% de las familias); la agresión sexual (7,3% de los menores y 8,9% de las familias); la violencia de género (6,1% de los niños y 13,1% de los familiares); y el acoso escolar o ciberbullying (6,1% de los menores y 4,2% de las llamadas de las familias), entre otros motivos.

Tras la violencia, el segundo motivo de mayor consulta es la salud mental, llegando a representar el 35,4% de las llamadas de menores y el 21,6% de los contactos con las familias o responsables educativos. En este capítulo destacan los casos de conducta o ideación suicida, ansiedad, miedo, soledad o tristeza. A todos estos motivos también se suman otras problemáticas de la etapa infantil y de la adolescencia como son las vinculadas con las relaciones, los amigos o los problemas escolares.

Principales motivos de consulta Maltrato físico o psicológico.

Agresión sexual.

Violencia de género.

Acoso escolar.

Abandono o negligencias.

Conducta suicida.

Ansiedad.

Soledad-tristeza.

Relaciones.

La directora de las Líneas ANAR sostiene que en los últimos años han percibido un importante cambio en los motivos de consulta de los menores y las familias, "las problemáticas que plantean han cambiado". Mientras que hace una década los problemas vinculados a sus relaciones sociales y de comunicación ocupaban el primer puesto de consultas, "en la actualidad hemos percibido un cambio hacia situaciones más graves, de violencia y salud mental", algo que la propia Díaz relaciona con el uso inadecuado que hacen los menores de la tecnología, ya que "a través de ella acceden a contenidos inapropiados para sus edades y a personas que pueden resultar peligrosas".

Además, destaca también un aumento progresivo de las consultas relacionadas con preadolescentes (12-13 años) y adolescentes (13-14 años), con problemas serios de salud mental, como intentos de suicidio, ansiedad y agresividad e ira en entornos familiares.

Diana Díaz lamenta que ante esta realidad, siete de cada diez menores con problemas psicológicos no estén recibiendo ningún tratamiento: "No estamos pudiendo identificar, a veces llegamos tarde y las secuelas van a ser mayores", advierte la responsable de Líneas ANAR, quien insiste en que "se tiende a normalizar problemas en la infancia que requieren un apoyo psicológico especializado y que minimizaría las secuelas en etapas posteriores".

El director técnico de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, también exponía este martes durante la presentación del estudio la utilidad que tiene la línea telefónica para atender y detectar los problemas de la primera infancia, en los menores de hasta nueve años, ya que estos no tienen otras vías de comunicación como pueden tener preadolescentes o adolescentes, de ahí que invite a utilizarlo más desde ámbitos como el sanitario o escolar para advertir de cualquier circunstancia que afecta a los más pequeños.

Sonsoles Bartolomé, Benjamín Ballesteros y Diana Díaz en la presentación de este martes. / ANAR

Alertan de la vulnerabilidad de los niños menores de 10 años

El estudio Teléfono de la Familia y los Centros Escolares. Escuchando a la infancia desde la voz adulta 2019-2024 presentado este martes analiza todas las peticiones que han llegado a la Fundación ANAR a través de esta única línea de ayuda, la orientada a familias y centros educativos, periodo en el que han ayudado a 60.000 menores gracias a las peticiones realizadas por parte de personas adultas en el teléfono 600 50 51 52 y el 'chatanar.es'.

Los resultados de este trabajo alertan de la vulnerabilidad de los niños de menos de 10 años atendidos en sus líneas de ayuda, ya que el 70% sufría algún tipo de violencia (como maltrato físico, psicológico, abandono, agresión sexual o violencia de género) y no recibía tratamiento psicológico.

En esos seis años, se ha registrado un aumento en un 17,3 % de los casos de niños y adolescentes que han recibido orientación psicológica, social o jurídica tras la llamada del adulto por situaciones de acoso escolar, maltrato físico o violencia de género, entre otras. La mayoría de los problemas por los que las personas adultas contactan con Fundación ANAR presentan una frecuencia diaria (62,7 %) y una duración superior a un año (59,7 %). Seis de cada diez problemáticas muestran una gravedad alta y más de la mitad (53,1%), una urgencia alta, explica Ballesteros.