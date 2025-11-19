En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional

Los diputados murcianos se reúnen este miércoles a partir de las 9.30 horas en sesión plenaria en la Asamblea Regional para debatir mociones sobre vivienda, la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Cartagena y los retrasos en Dependencia, entre otros asuntos.

En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: