Política
En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional
Los diputados debatirán mociones sobre vivienda, la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Cartagena y los retrasos en Dependencia, entre otros asuntos
Los diputados murcianos se reúnen este miércoles a partir de las 9.30 horas en sesión plenaria en la Asamblea Regional para debatir mociones sobre vivienda, la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Cartagena y los retrasos en Dependencia, entre otros asuntos.
En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:
- Solicitud al Gobierno de la Nación de inicio de la planificación y construcción del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Actuaciones en Atención Primaria, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Medidas para favorecer el acceso a la vivienda , formulada por el grupo parlamentario Vox
- Tempo de resolución de expedientes de solicitud de grado de dependencia y concesión de prestaciones correspondientes, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Solicitud al Gobierno de la Nación de medidas en relación al coste de la inmigración masiva, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, formulada por el grupo parlamentario Popular
