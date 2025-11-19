La Asamblea reclama un plan de choque para la dependencia que reduzca la espera a 180 días

La Asamblea Regional aprobó este miércoles una moción de Podemos-IU, con el único voto en contra del PP para que la Consejería de Política Social elabore un plan de choque "urgente" que reduzca el tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación, como mínimo hasta los 180 días máximos que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo. Asimismo, pide que incluyan en el Presupuesto de la Comunidad las partidas necesarias para llevar a cabo el mencionado Plan de Choque.

Para María Marín, portavoz del grupo proponente, se trataba de "una deuda, sobre todo, con las personas mayores que, después de luchar toda la vida necesitan ese auxilio". El diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, declaraba que la aprobación de esta propuesta supondrá "un recuerdo diario para López Miras", que, según él, "se acordará todos los días de que tiene una deuda pendiente con los mayores de la Región de Murcia".

En la actualidad, la lista de espera para la dependencia alcanza los 563 días.

Cada día de retraso esupone que tres murcianos fallezcan sin recibir la prestación, recuerda Vox

Desde el Grupo Parlamentario Socialista se añadió un punto a la moción para elaborar "con celeridad" una estrategia para reducir la lista de espera que ya fue aprobada por el Parlamento autonómico en sesión plenaria el pasado 1 de abril. La diputada Toñi Abenza acusó al Gobierno regional de haberse "acostumbrado a incumplir la Ley de Dependencia" y a "mirar hacia otro lado".

Vox destacó que cada día de retraso en la dependencia supone que tres ciudadanos de la Región fallezcan sin recibir la prestación que necesitaban. La diputada María José Ruiz dijo que es "es inaceptable" y acusó al PP de "mantener a miles de familias en un limbo administrativo, con expedientes bloqueados y un sistema incapaz de responder".

El diputado del Partido Popular Miguel Ángel Miralles dijo que es "imposible" cumplir con los plazos legales (180 días como máximo) por la falta de financiación estatal, administración al que le corresponde el 50%. El dirigente del PP llamó "desastre" a la gestión de la dependencia del Gobierno de Sánchez y destacó que solo este año "dejaron de financiarnos con 77 millones de euros".