El Constitucional frena la ley del Gobierno regional que suprimía las subvenciones a sindicatos y Croem

El Tribunal Constitucional frena la ley del Gobierno regional que suprimía las subvenciones a sindicatos y la patronal Croem y la deja paralizada de forma cautelar después de que haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España. La modificación de la norma fue aprobada por la Asamblea Regional aprobase cambiar la ley para eliminar las ayudas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Murcia.

El Tribunal Constitucional admitió este martes a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno tras la modificación de la Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia. Este recurso se suma al ya admitido previamente por el Constitucional y presentado por el PSOE y Coalición Sumar.

De esta forma, el TC, a petición del Gobierno de España, "suspende la vigencia y la aplicación de la norma recurrida" desde la fecha de interposición del recurso -el pasado 29 de octubre- para las partes del procesos y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

'Línea roja' de Vox al PP de Miras

Modificar la Ley de Participación Institucional era una de las 'líneas rojas' marcadas por Vox en la Región para apoyar los Presupuestos regionales del PP y el Gobierno murciano de Fernando López Miras para este año. Además, ya estaba contemplado en el acuerdo de investidura en 2023 de López Miras.

El presidente de la Croem, Miguel López Abad, siempre ha sido crítico con la propuesta de Vox y PP, asegurando que los empresarios no son "moneda de cambio"; sin embargo, siempre ha defendido que este recorte no pondría en riesgo la viabilidad de la patronal, ya que el 75% de los ingresos de la entidad proceden de fondos propios.

"Es un primer paso para recuperar la Ley de Participación Institucional que nunca se tendría que haber tocado

Decisión "muy positiva"

Desde los sindicatos mayoritarios en la Región de Murcia, Comisiones Obreras y UGT, celebran la noticia que desde antes de la aprobación de la normativa advertían que era anticonstitucional ese cambio.

Las secretarias generales de UGT y CC OO en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, y Teresa Fuentes, valoraron este miércoles esta decisión del TC como "muy positiva", y aunque quieren ser prudentes hasta que se celebre el juicio, creen que "es un primer paso para recuperar la Ley de Participación Institucional regional que nunca se tendría que haber tocado, y menos por intereses partidistas". Asimismo, aseguran que seguirán luchando por "no perder ningún derecho de la clase trabajadora de los que se han conseguido en estos 50 años de democracia".

Ambas secretarias generales entienden la decisión judicial como "un golpe a las políticas que atacan los derechos laborales y sindicales" de las personas trabajadoras de la Región de Murcia y exigen que, a partir de ahora, las políticas desde el Ejecutivo regional tomen en cuenta esta decisión.

Cabe recordar que el Gobierno fundamentó su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral. La propia portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría, anunció que el Consejo de Ministros había aprobado la presentación del recurso después de que el Ejecutivo de López Miras rechazara dar marcha atrás a su modificación de la ley.