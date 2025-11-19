Las calzadas romanas de ayer que hoy son 3 rutas de senderismo en Murcia donde pisas las mismas piedras que las legiones: desde Carthago Nova hasta las colinas de la Sierra Minera

La Región de Murcia mantiene un lazo casi visceral con la antigua Roma. No solo porque aquí, en la actual Cartagena, latía una de las ciudades clave del Mediterráneo (la poderosa Carthago Nova, centro militar, minero y comercial del Imperio), sino porque buena parte de ese pasado sigue aflorando a pie de monte, de costa y de sendero. Entre los restos arqueológicos, la minería histórica y los paisajes de la Sierra Minera sobreviven todavía caminos que hace dos mil años conectaban puertos, explotaciones y guarniciones.

Ese vínculo no se mantiene solo por los vestigios que quedan en el terreno. También sigue vivo gracias a investigadores como Francisco J. Navarro, académico de gastronomía de la Región de Murcia, arqueólogo, historiador y especialista en vinos antiguos, que lleva décadas estudiando cómo se movían, trabajaban e incluso cómo bebían los romanos en este lado de Hispania.

Calzadas romanas en Murcia que hoy son rutas de senderismo

Pero más allá del plano académico Murcia conserva otra herencia romana que se disfruta de forma mucho más directa: sus rutas de senderismo. Caminos donde todavía se pisotea el empedrado original, donde se bordea el mismo paisaje que aprovecharon hace siglos y donde el territorio sigue contando la historia sin necesidad de abrir un libro.

A día de hoy hay tres rutas principales perfectamente identificadas en torno a la antigua vía romana de Portmán: un ramal de la Vía Augusta que unía Carthago Nova con Tarraco y que se usaba hasta principios del siglo XX. Todas ellas están dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.

PR-MU 3 – Calzada Romana de Portmán (ruta corta)

Es la versión más breve y accesible: un recorrido lineal de 1,4 km por sentido (más unos 750 metros desde el aparcamiento) que discurre por el tramo mejor conservado del empedrado romano. La duración es aproximada de umna hora, con 117 metros de desnivel y una difícultad fácil a pesar del firme irregular. El paisaje discurre entre pinares, vaguadas, sombras frescas y el histórico Barranco del Moro.

Esta senda conecta con el GR-92 y muestra el tramo de calzada romana más largo conservado en la Región de Murcia, casi un kilómetro de piedra original donde se ha restaurado el firme y eliminado la vegetación que la ocultaba. Es la puerta de entrada perfecta para cualquier visitante.

Sendero Llano del Beal por la Calzada Romana (PR-MU 3 original)

La ruta “larga” del mismo PR-MU 3, que mantiene la numeración pese a tener nombre distinto. Se trata de un recorrido lineal de unos 6,4 kilómetros y duración aproximadad de dos horas.

Aquí se atraviesa la zona minera de la Peña del Águila, donde los colores rojizos, ocres y amarillos de las antiguas explotaciones contrastan con el verde del pino carrasco y del ciprés de Cartagena. El primer tramo es el mismo camino romano: empedrado, irregular y perfectamente identificable.

Es una ruta pensada para hacer en familia, eso sí, evitando las horas de más sol porque no hay ni fuentes de agua ni bares cerca. Es imprescindible llevar agua, gorra y protección solar.

Itinerario Calzada Roman, Monte de las Cenizas y Portmán

Este recorrido aparece integrado en la señalización del parque y en rutas verificadas por senderistas: comienza en el cruce de Portmán, Los Belones y Llano del Beal y termian en la carretera del faro de Portman con un recorrido de 3,6 kilómetros ida y vuelta de alrededor de una hora.

Parte del mismo acceso recorre el empedrado romano, cruza el Barranco del Moro y llega hasta el collado junto a la entrada del Monte de las Cenizas, donde enlaza con otros senderos del parque. Es un itinerario muy agradecido y perfecto para combinar con miradores y restos de la historia minera.