Binter lanza una promoción para volar entre Murcia y Canarias desde 80 euros: todo lo que debes saber

Binter anunció este miércoles que va a lanzar su nueva promoción Flight Friday, con la que se pueden adquirir billetes a precios reducidos para volar entre la Región de Murcia y Canarias desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. A través de esta iniciativa, hasta el 1 de diciembre se pueden comprar billetes desde 80 euros el trayecto, en caso de comprar ida y vuelta.

La compañía aérea conecta el Aeropuerto de Corvera con Canarias cinco veces a la semana. La aerolínea vuela a Gran Canaria los lunes, miércoles y viernes, mientras que con Tenerife Norte opera los jueves y domingos, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos.

Además, la compañía aérea facilita a los pasajeros de las rutas nacionales el enlace sin coste de esos trayectos con los interinsulares en Canarias, en el caso de los vuelos en conexión, haciendo posible llegar por el mismo precio a diferentes islas del archipiélago canario.

Aperitivo 'gourmet' de las Islas incluido

Aparte del descuento en sí, los murcianos que estén interesados en adquirir estos billetes están de enhorabuena por partida doble: los pasajeros disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria, entre ellas un aperitivo 'gourmet' canario durante el trayecto.

A esto se suma "el confort de sus nuevos aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-".

La promoción estará activa hasta el lunes 1 de diciembre para volar en el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026. Las personas que deseen aprovecharla pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com , la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las oficinas de venta de los aeropuertos y agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.