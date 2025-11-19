La Asamblea avala la crítica del PP al acuerdo UE–Marruecos en un debate bronco y dividido

La Asamblea Regional vivió este miércoles un debate encendido en torno a la moción presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de España a rechazar el reciente acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos. La iniciativa salió adelante con 20 votos a favor del PP, 15 en contra del PSOE y Podemos y 9 abstenciones de Vox, que pese a compartir buena parte de las críticas al pacto exigió una condena explícita a la ampliación del mismo al Sáhara Occidental.

El proponente, el diputado popular Jesús Cano, abrió la sesión con un diagnóstico rotundo: “La preocupación reina entre nuestros agricultores”. A lo largo de una larga intervención, el diputado popular desgranó efectos que, a su juicio, ya están dañando al sector primario español: la expansión de las importaciones marroquíes de frutas y hortalizas —de 135.000 toneladas en 2012 a 438.000 en 2023—, la caída del 43% en la exportación española de tomate a la UE, y la “competencia desigual” derivada de estándares laborales y medioambientales menos exigentes en Marruecos.

Cano arremetió además contra la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y contra el Gobierno de España, a quienes responsabilizó de un acuerdo “opaco, improvisado y lesivo para el campo”. Reclamó excluir del pacto los productos procedentes del Sáhara Occidental, fijar cuotas vinculantes, activar cláusulas de salvaguarda automáticas y reforzar controles fronterizos. “El PP se ha opuesto, se opone y se opondrá a cualquier norma que perjudique a nuestros agricultores”, concluyó.

Desde la bancada socialista, Alfonso Martínez Baños replicó que el PP “dispara en la dirección equivocada”. Recordó que el acuerdo no es nuevo, sino una adaptación obligada a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que prohíbe incluir productos del Sáhara sin consentimiento expreso del pueblo saharaui. “¿Pretenden que los 27 estados incumplan una sentencia del Tribunal?”, preguntó. Martínez Baños subrayó que la Comisión Europea está presidida por el Partido Popular Europeo y que el comisario de Agricultura también pertenece a ese grupo.

El socialista defendió que España mantiene “los controles fitosanitarios más exigentes del mundo” y aportó datos económicos: un aumento del 28% en la renta agraria desde 2018, exportaciones récord por valor de 77.000 millones y un peso creciente del sector agroalimentario en el PIB. “Los hechos demuestran el compromiso del Gobierno con agricultores y ganaderos”, dijo.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, en el pleno de este miércoles. / Ivan urquizar

La intervención más dura llegó desde Podemos. Su portavoz, María Marín, acusó al PP de usar Marruecos “como señuelo” mientras respalda —junto a PSOE y Vox— otros tratados con países que “revientan” al campo español. Recordó los acuerdos comerciales con Asia, Oceanía, Ucrania o Israel, y señaló a grandes multinacionales del agro murciano que producen fuera y “inundan el mercado español” con fruta barata. “No compramos su racismo. Los pequeños agricultores, aquí y en Marruecos, son las víctimas”, afirmó. También denunció el abandono del pueblo saharaui por parte de la UE.

Por parte de Vox, Antonio Martínez Nieto calificó el pacto con Marruecos de “traición” facilitada por “partidos promarroquíes” en Europa. Criticó que la UE permita la entrada de productos cultivados en el Sáhara bajo control marroquí y defendió su enmienda para rechazar explícitamente esa ampliación. “Europa debe reaccionar. Reconquista y prioridad nacional no son consignas, son una necesidad”, proclamó.

Cano volvió a intervenir para responder a la oposición, acusando al PSOE de “no saber de qué habla” y a Podemos y Vox de “demagogia”. Defendió que el acuerdo se cerró “a espaldas del Parlamento Europeo” y que será en esa cámara donde se juzgue definitivamente. Reiteró que los controles fronterizos son competencia del Gobierno de España y pidió que “trabaje como lo hace la Región”.